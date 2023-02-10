道指跌249點　比特幣冧近5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.19；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7914；美元兌日圓處131.51；歐元報1.0739，英鎊報1.2117。金價處1,862.34美元。布油報84.08美元，紐油報77.68美元。比特幣跌近5%，至2.18萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指收報33,699點，跌249點或0.73%；標指收報4,081點，跌36點或0.88%；納指收報11,789點，跌120點或1.02%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,540點，跌84點。

●2月恒生指數夜期收報21,609點，跌72點，低水15點，成交17,850張。

●紐約期油收報每桶78.06美元，跌0.41美元或0.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.5美元，跌0.59美元或0.7%。

●紐約期金收報每安士1,878.5美元，跌12.2美元或0.65%。

●英國富時100指數收報7,911點，升25點或0.33%；德國DAX指數收報15,523點，升111點或0.72%；法國CAC指數收報7,188點，升68點或0.96%。

●日本1月PPI按年增9.5%，低過預期。

●美國上周首申領失業救濟人數19.6萬。

●巴郡加速掟比亞迪，再沽423.5萬股套逾10億元。

●中芯國際本季收入指引倒退最多12%，毛利率急跌至19%。

●瑞典央行加息0.5厘，預告利率將進一步提高。

●舜宇光學1月手機鏡頭出貨量按年跌近半。

●會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO周四(9日)上載樓書，提供392伙，實用面積由268方呎起。

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