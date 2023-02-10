港股跌幅擴大　百度再挫5%　車股捱沽

受科技股拖累，港股跌幅擴至超過200點，恒生指數失守21,500關，低見21,396點。國企指數跌過百點；科技指數跌120點或2.5%，跑輸大市，主板成交350億港元。

百度集團再跌5%；京東集團跌4.5%；美團跌2.9%；阿里巴巴跌1.9%；網易跌1.4%；騰訊跌0.7%。

另外，嗶哩嗶哩挫6.2%；快手跌4.3%；中芯國際發業績預警，股價跌2.7%；商湯跌1.8%；知乎先升後跌，暫跌1%。

金融股個別發展，傳渣打再獲中東銀行收購，股價漲8%；滙豐控股亦升0.4%；工、中、建三大內銀股靠穩，升幅介乎0.2%至0.5%。香港交易所跌1.9%；招商銀行跌1.8%；中國平安跌近1%；友邦保險跌0.5%。

醫藥股又捱沽，阿里健康跌4.5%；藥明生物跌3.5%；翰森製藥跌2.5%；中國生物製藥跌1.5%；石藥集團跌1.1%。

比亞迪股份再被巴郡減持，股價跌2.4%。其他汽車股都受壓，「蔚、小、理」三大新勢力跌3.7%至5.7%；吉利汽車及長城汽車跌逾2%；東風集團及廣汽集團跌1.7%及1%。

地產股回穩，信和置業升2.1%；恒基地產升1%；長實、新鴻基地產、恒隆地產及九龍倉置業升0.2%至0.6%。

【09:20】港股偏軟 百度持續回吐 滙豐向好

港股開市偏軟，恒生指數跌64點或0.3%，報21,559點；國企指數低開41點或0.57%，報7,272點；科技指數跌62點或1.36%，報4,509點。

大型科網股拖低大市，百度持續回吐，與京東集團齊跌3.4%；昨日急升的小米集團回吐1.4%；美團跌0.6%；網易跌0.3%；阿里巴巴跌0.2%；騰訊跌0.1%。

金融股個別發展，滙豐控股升0.7%；；招商銀行升0.4%；友邦保險升0.1%；中國平安及建設銀行無起跌；工商銀行跌0.2%；香港交易所跌0.7%。渣打集團傳再獲中東銀行併購，股價飆逾11%。