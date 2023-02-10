內地1月通脹升至2.1%　PPI降0.8%

內地1月份消費物價指數(CPI)按年升2.1%，符預期，前值為1.8%，按月升0.8%。

至於生產物價指數(PPI)按年跌0.8%，遜預期的跌0.5%，前值跌0.7%，按月降0.4%。

統計局表示，1月份，受農曆新年效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，CPI有所上漲。按月比較，CPI由去年12月的持平轉為上漲0.8%。其中，食品價格上漲2.8%，漲幅比去年12月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.52個百分點。生豬供給持續增加，豬肉價格下降10.8%，降幅比去年12月擴大2.1個百分點。

此外，疫情防控政策調整後，出行和文娛消費需求大幅增加，機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格1月份按月分別上漲20.3%、13%、10.7%和9.3%。

至於PPI整體繼續下降，主要受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等因素影響。按月比較，PPI下降0.4%，降幅比去年12月收窄0.1個百分點。輸入性因素影響國內石油相關行業價格下行，其中石油和天然氣開採業價格下降5.5%。煤炭保供持續發力，煤炭開採和洗選業價格由去年12月上漲0.8%轉為下降0.5%。