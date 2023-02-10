【高盛推介】阿里巴巴回吐整固 資金兩邊部署
2023年02月10日 11:15
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴連日在105港元水平整固，周四(9日)出現抽升突破，升約4%，周五(10日)早段跟隨大市回吐，現報105.5元，跌約2%。有報道指阿里正研發類似「ChatGPT」的對話機械人，目前已開放給公司員工測試，並料或將AI大模型技術與其他生產力工具深度結合。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,020萬元。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約230萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(24098)。高槓桿選擇可留意阿里購(29937)。中年期選擇可留意低街貨阿里購(12872)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(69144)，遠牛選擇可留意阿里牛(51765)，與現價有約5及15元收回距離。
阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
阿里購12872，行使價138.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、低街貨。
阿里牛69144，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率14.2倍，高槓桿近牛。
阿里牛51765，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.5倍，輕微價外。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.7倍，低面值。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，近15元收回距離熊證。
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