首階段通關滿月　銀聯中港澳跨境交易增長顯著

中港澳首階段通關「滿月」，三地居民逐漸恢復正常往來。銀聯表示，截至2月7月通關滿一個月的數據顯示，澳門用戶來香港的商鋪交易增長最為顯著，其中銀聯實體卡交易筆數按年增長近10倍，銀聯移動支付交易筆數增長更高達33倍。澳門用戶在內地的移動支付筆數也大增數倍。這顯示澳門居民在通關後的出行最為活躍，尤其熱衷到訪香港。

香港用戶的交易增長同樣十分明顯，在內地使用銀聯二維碼交易筆數已超疫情前同期數據，經過數年發展，銀聯二維碼已成為香港居民熟悉、青睞的支付方式。香港用戶在內地的各類交易中，以免稅店、交通和旅行社的交易筆數增長最為顯著，分別超過3倍、2倍和2倍，顯示了香港居民來到內地後的旅遊熱情。至於在澳門，香港居民仍較熱衷使用實體卡，交易筆數增長近兩倍，在各類交易中，以百貨、免稅店、餐飲等商戶場景交易最為頻繁。

內地消費者也為香港商戶帶來活力，數據顯示，各類交易的總金額和筆數均增長超過一倍，其中本地百貨商場、國際知名品牌，交易量增幅最為顯著，高達數倍。另外值得一提的有交通類別的交易，交易金額和筆數增長均達60倍。而在新春期間，內地用戶在大商戶的交易金額增長更為顯著，多家國際知名品牌及珠寶禮品等場景增幅超10倍，顯示內地遊客强大的消費能力，為本地零售業注入强心針。