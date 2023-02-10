美銀證券：內地股市不會重陷半年前慘況　零售顯著反彈

美銀證券首席中國策略師吳旖表示，中國經濟今年迎來復甦，中資股走勢將分兩階段，首階段仍受經濟重啟消息帶動，港股及海外上市的中概股將跑贏A股市場，其中消費行業分水嶺在6月。

吳表示，首階段受多種利好因素影響，其中高啤打值股(High-Beta，即價格走勢比大市波動大，風險相對高)及高市值股將繼續引領大市。此外，首季推薦互聯網、醫療保健及保險股等板塊。

她指出，股市次階段則靠企業盈利增長驅動，有強盈利增長的細價股將跑贏，A股市場表現亦有望反先港股及中概股。

在最牛情景下，中國經濟將受自身消費復常推動，「內循環」下，今年的財政和貨幣刺激措施將有限。相反，在最熊情景下，內地消費動能短暫，需要更多政策措施推動，惟她強調，不論出現哪種情況，中國股市料不會重返去年下半年慘況。

內地消費前景方面，大中華區消費研究主管羅辰表示，去年3至5月內地零售銷售受上海封城等疫情影響，按年跌幅達3%至11%，在低基數效應下，料今年同期反彈顯著，加上抑壓的消費需求料在今年釋放，全年零售銷售增長有望達到9.5%。

他指，上海封城對零售銷售影響在去年6月開始已大致消失，加上報復式消費效應提振作用減弱，故行業增速在今年6月後有待觀察。

內房方面，該行估計今年全國房屋銷量最多減少8%，跌幅較去年緩和，2024年則有望錄「單位數增長」。今年房企盈利亦將受壓，國營房企全年料錄10%跌幅，民營房企則因資金流動性不足，盈利將顯著下跌。