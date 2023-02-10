粉嶺皇后山邨旁地皮申建5幢住宅　提供4091伙

鄰近粉嶺公屋皇后山邨一幅私人土地向城市規劃委員會遞交發展申請，擬議興建5幢樓高37至39層的住宅物業等，提供4,091個單位。

有關申請發展範圍包括龍躍頭丈量約份第83約第926號等多個地段及毗連的政府土地，地盤面積共逾39.61萬方呎，當中佔約1.4萬方呎政府地皮，建議將地皮由農業及住宅(丙類)地帶，改劃為住宅(甲類)2地帶，以作住宅發展及社會福利設施用途。

項目建議發展總樓面面積達約217.9萬方呎，其中，擬議住宅發展地積比率由該地段原先0.2倍，大幅提高至5倍，住宅樓面達約198.09萬方呎，並設有約19.8萬方呎非住用樓面，涉及地積比率約0.5倍，作為零售商場、6間課室幼稚園，以及各100個服務名額的幼兒中心與老人日間護理中心與安老院舍的樓面面積。

該發展項目將興建3幢住宅大廈及2幢商住綜合用途物業，樓高分別38至39層及2層地庫，以及37層加5層平台及地庫，項目設有1,348個車位，並擬設道路通往沙頭角公路─龍躍頭段。

申請文件指出，擬議發展地點位於北部都會區內的戰略性位置，東面的部分更坐落於新界北新市鎮範圍內。擬議發展將在短時間內提供住宅單位供約11,455人居住，以應付房屋土地供應的迫切需求。