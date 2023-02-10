【高盛推介】美團創兩個月新低 宜選合適條款部署
2023年02月10日 14:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日受消息影響，上周四(2日)起連跌5日，累計跌近15%，雖於周四(9日)收市前反彈，微升約0.3%，但周五(10日)再急挫。早上低開約0.7%後跌幅持續擴大，最低見145.6港元的兩個月低位。現報145.8元，跌約5%，跌幅較大市深。有報道指抖音將於下月1日在全國推出外賣服務，目前正在北京、上海及成都三地進行內測。雖及後另一報道引述抖音內部人士，指下月1日並沒有全國上線外賣服務計劃，但市場仍憂慮外賣業務競爭或趨激烈。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.44億元。淡倉於本周三(8日)錄得約1,120萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，北水周四繼續沽出美團，錄得約3.5億元資金淨賣出。
由於美團再度跌至近期新低，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值美團購(26786)。貼價選擇可留意高敏感度、低街貨美團購(28801)。短期進取選擇可留意美團購(27580)。牛證方面可留意美團牛(63193)，與現價有約15元收回距離。
美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、高敏感度、低街貨。
美團購27580，行使價148.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿6倍，短期貼價。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。
美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿5.9倍，輕微價外、低街貨。
美團熊52494，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，新上市。
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