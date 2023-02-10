【摩通推介】ChatGPT概念股續受壓 京東兩個月新低
2023年02月10日 15:39
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：市場對美國加息力度增加的憂慮重燃，美股三大指數周四(9日)高開低收，納指表現較差跌0.9%，再度跌返12,500點關口之下，對下12,000點繼續為近半年小雙底的頸線支持。如投資者認為大市有望回升可留意納指購(10700)，行使價12,850點，實際槓桿9.3倍，2023年6月16日到期，此產品特點為較具防守性、貼價。如認為大市或會進一步下跌可參考納指沽(10714)，行使價10,750點，實際槓桿8倍，2023年6月16日到期，此產品為市場上比較活躍的條款，街貨量少於1成。
另外，投資者可留意摩根大通最新推出的美股指數牛熊證，其沒有時間值損耗的特性或適合投資者作中線部署。部署反彈可留意納指牛(49604)，收回價11,500點，實際槓桿10.5倍，2023年6月16日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意納指熊(49609)，收回價14,000點，實際槓桿6.4倍，2024年6月21日到期。納指自去年5月至今未曾觸及14,000點水平。
ChatGPT概念股本周先高後低，Alphabet兩日累跌12%，創近兩周新低，百度股價同樣打回原形，股價跌穿公布其人工智能聊天機械人項目名稱「文心一言」當日的大陽燭。百度好倉上4日共錄得超過5,200萬港元淨流入，資金周五(10日)卻流走牛證而流入認購證，或反映投資者擔憂短期股價震盪，擔心牛證有被收回的風險而改用call輪繼續看好後市。如投資者計劃部署反彈可留意百度購(26546)，行使價160.1港元，實際槓桿3.5倍，2023年10月26日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意百度沽(13114)，行使價118.18港元，實際槓桿2.7倍，2023年8月7日到期。
其他先後提及融入AI於業務的股份同樣遭沽壓，最弱的為京東集團，股價創2個月新低，由年初高位回落2成，如投資者欲趁低吸納好倉可留意京東購(13207)，行使價280.2港元，實際槓桿5.7倍，2023年7月26日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意京東沽(11752)，行使價183.78港元，實際槓桿4.1倍，2023年6月26日到期。
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