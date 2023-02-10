數碼港與杜拜未來基金會簽署合作備忘錄

數碼港與杜拜未來基金會(Dubai Future Foundation)在阿聯酋杜拜簽署合作備忘錄，透過雙方合作促成兩地社群的科技公司擴展至香港或杜拜。數碼港主席陳細明表示，透過本次與杜拜未來基金會簽署合作備忘錄，會繼續招攬杜拜企業落戶數碼港，並提供全方位的支援，將杜拜的持份者與數碼港的多元網絡連繫，加強彼此的合作，豐富創科生態圈。

數碼港將透過各項創業計劃、業務和營運支援，協助具潛力的杜拜初創企業落戶數碼港，同時推動數碼港社群的初創企業及科技公司獲得杜拜的資金及在地支援，以協助在當地落戶。

陳細明樂見雙方合作，並利用雙方的資源，推動全球創新科技的發展，期望與杜拜未來基金會合辦具影響力的活動，協力向外推廣香港和杜拜的優勢，讓香港的創科成就成為世界矚目的焦點，又期待這次合作能為創科行業注入新動力，鞏固香港作為國際創科樞紐的地位。

杜拜未來基金會行政總裁Khalfan Belhoul表示，杜拜以促進世界級並具影響力的科技夥伴關係為目標，是次與數碼港合作，與杜拜建立創新的橋樑，以及為全球面對的挑戰創造新的解決方案，未來會借助雙方的獨特優勢，以促進經濟增長，確保阿聯酋與中國的科技發展之中繼續走在前列。

杜拜未來基金會的成立目標是令杜拜及阿聯酋成為創新中心，並將杜拜打造成未來的領先城市。基金會以設計面向未來的城市為使命，構建創新生態圈，包括加速器計劃、培育計劃、實驗室、監管沙盒和知識平台。