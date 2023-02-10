二手樓價指數按周升1.25%

中原城市領先指數CCL最新報160.73點，創12周新高，按周升約1.25%，升幅是2021年4月(93周)以來最大。本周指數是反映新春長假前1周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。新春後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。

去年12月起，CCL明顯轉勢見底(156.37點)回升，近7周6升1跌，累升2.79%，確認樓價出現反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上。現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是2022年6月(32周)以來最大。CCL(中小型單位)報159.64點，按周升1.31%，升幅是2021年4月(93周)以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%及2.03%。CCL(大型單位)報166.23點，按周升0.98%，升幅是2022年10月(18周)以來最大。

四區方面，港島CCL_Mass報166.94點，創13周新高，按周升2.94%，升幅是2022年11月(64周)以來最大，連升7周共7.29%。九龍CCL_Mass報155.42點，創12周新高，按周升1.32%，升幅8周以來最大，連升2周共2.52%。新界東CCL_Mass報172.29點，創11周新高，按周升1.92%，升幅是2022年11月(62周)以來最大，連升2周共2.43%。新界西CCL_Mass報145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。

樓價見底後近7周計，CCL Mass累升3.45%，CCL(中小型單位)升3.42%，CCL(大型單位)升0.07%。港島累升7.29%，九龍升3.72%，新界東升2.65%，新界西跌0.39%。