【產經直播】港股欠動力 下周續回調？
2023年02月10日 16:14
東網電視更多新聞短片
隔晚美股先升後跌。港股周五(10日)跟隨低開64點後，愈跌愈有，最多挫466點，收市仍跌433點，收報21,190點；港股動力不足，調整向下機會大？
外媒指華府擬推行新規定，限制美國企業向中國發展先進技術提供資金，科網股即時插水，ATMXJ全線向下，跌幅介乎3%至6%不等，連帶二線股嗶哩嗶哩(09626)及快手(01024)亦捱沽，消息應該點解讀？會唔會引發科網股新一輪跌浪？
債息回升，銀行股相對「硬淨」，滙控(00005) 反覆靠穩；另外有傳中東最大銀行阿布扎比第一銀行再考慮收購渣打(02888)，雖然其後阿布扎比第一銀行重申，目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估。但渣打股價仍逆市升4%；市場預期，美聯儲局有可能繼續進取加息下，銀行股值得留意？當中又點揀？
股神巴菲特再度減持比亞迪(01211)，據披露易顯示，巴郡於2月3日出售約423萬股比亞迪H股，持股比例由12.26%降至11.87%，套現約11億元，平均每股售價257.9元。比亞迪收市跌逾3%，巴郡繼續減持比亞迪，股民可以如何操作？逢彈做淡？
中芯(00981)第四季業績，純利3.86億元，按年瀉27.8%，並預計首季收入按季減少10至12%，毛利率亦料降至介乎19%至21%，拖累股價挫逾4%，中芯股價短期仍會波動？
《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道