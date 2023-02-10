道指期貨偏軟　油價偏軟

美匯指數報103.09；港匯見7.8503，跌穿弱方兌換保證水平；離岸人民幣(CNH)報6.8068；美元兌日圓報130.52；歐元處1.0742；英鎊報1.2120。金價報1,865.89美元。油價微跌，布油報84.28美元，紐油處77.73美元。比特幣報21,880美元。道指期貨跌13點。

焦點數據：

18:30 俄羅斯官方指標利率

21:30 加拿大1月失業率

23:00 2月美國密歇根大學消費者信心指數

-MSCI香港指數剔出港燈，2月底生效。

-第一阿布扎比銀行目前無對收購進行評估，渣打升幅收窄。

●內地A股低開低走，其中滬綜指全日收跌9點或0.3%，報3,260點，成交3,417.5億元人民幣。板塊方面，有色金屬股領跌1.7%，汽車製造及煤炭股跌1.2至1.3%。

香港經濟及樓市：

●數碼港與杜拜未來基金會簽署合作備忘錄

●荃灣寶豐路住宅地已截標，最多收到10份標書。

●粉嶺皇后山邨旁地皮申建5幢住宅，提供4,091伙。

中國經濟及股市：

●內地1月通脹升至2.1%，PPI降0.8%。

●商務部：去年企業對外直接投資9,853億人幣，按年增5.2%。

●美銀證券：內地股市不會重陷半年前慘況，零售顯著反彈。

中美角力：

●美擬限制投資中國發展先進技術企業，料兩個月內公布。

央行動向：

●傳政府擬提名植田和男為日央行行長，YEN價急彈1%。

●黑田東彥接班人傳三選一，鷹派代表難跑出？

●美聯儲3月進行銀行壓力測試，涵蓋範圍包括...

●埃利安：通脹反彈機會達75%，聯儲局恐維持高息。

企業消息：

●起動脫華！美國三大晶片設備商開始轉戰東南亞。

●台積電1月收入按年增16%，創歷年同期新高。

●雅虎擬年底前裁員逾1,600人，旨在戰略調整。

●新聞集團上季少賺30%，擬削1,250個職位。

●微軟解散工業元宇宙團隊，全數百名員工被裁。

●Paypal季度收入遜預期，CEO年底退休離職。

●晶片業低迷！美光高管減薪續命，CEO被削兩成。

●Lyft上季淨虧損擴大至5.88億美元，盤後挫逾30%。

●歐萊雅上季銷售103.2億歐元，勝預期。

●AMD逆市撼贏英特爾，x86處理器市佔率增至31%。

加密貨幣：

●監管或再趨緊，比特幣回落至2.19萬美元。

●幣安周三起暫停用戶透過銀行帳號作美元存款及贖回。

外地經濟：

●南非爆發能源危機，全國進入災難狀態。

●法國人葡萄酒消耗量大減，另闢新財路有計...