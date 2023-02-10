領展認為供股集資較公平　大小股東均可參與

領展「破天荒」宣布供股，為本地房地產投資信託基金(REIT)首次出現的集資方式。行政總裁王國龍在記者會上解釋主要有3個原因，一是預視到加息周期和利率正常化時代，未來一兩年房地產資產重新定價時會帶來不少投資機會；二是集團正落實「領展3.0願景」，正在多元化發展，需要有更好資本基礎；三是要維持財務融資競爭優勢，本次供股完成後，淨負債比率可降至20%以下穩健水平。

他認為，本次供股是顧及大小所有股東權益，確保人人可公平參與。不選用配股，是因為配股給第三方，將即時對現有股東造成攤薄，配股價亦對現有股東構成影響。

他指，「正如大家不時說，好天斬埋落雨柴，斬好柴不代表以後會日日會落雨，而是為了以後發展，提前作好準備」。

財務總監王國祥表示，供股有利建立多元化資本，約40至50%會用於還債，減少利息支出和融資成本等，部分款項會作收息。他承認供股後因為基金單位發行增加，對派息有攤薄，但未來一旦有收購可增加收入，對派息有利。

集團承認目前未有特定的收購正在進行而需要這筆供股資金，被問到如長期不使用資金會否向股東派回，業務發展總裁譚承蔭表示，一旦出現這情況，會考慮不同的方法處理。