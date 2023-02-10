國際級標籤公司SML傳已闖關　集資約15.6億港元

消息指，港產國際級標籤企業SML已通過上市聆訊，意味着短期內可以展開招股程序。早前有傳該公司計劃集資2億美元(約15.6億港元)。法巴為獨家保薦人。

SML為無線射頻識別(RFID)零售科技公司，主要客戶為國際大型鞋服零售商及品牌商(RBO)，目前為逾600家RBO提供標籤產品。除了普通的護理及成分標籤、吊牌、價格牌等產品外，還有RFID標籤，客戶可以透過標籤標貼，提升庫存管理、供應鏈及門店經營效率。同時開發和銷售企業單品級RFID軟件Clarity®及RFID硬件產品，組成RFID系統。

公司透過結合應用RFID標籤及RFID系統，提供RFID解決方案，而RFID系統業務與標籤產品銷售能產生高度互補及協同效應。初步招股文件引述行業報告，以收入計，SML為2021年全球第二大鞋服行業標籤產品供應商，及全球第二大RFID標籤供應商，分別佔市場份額3.6%及16.7%。

該公司2022年首8個月盈利1.35億港元，按年微跌0.53%；收入按年增長7.95%至23.26億元；毛利率為27.6%，按年減少3.5個百分點。若以2021年全年計，盈利按年飆8.07倍至2.01億元；收入34.37億元，按年升31.63%；毛利率按年增加0.7個百分點至30.9%。