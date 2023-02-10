傳美禁企業投資圖遏華科研　涉量子運算高端晶片AI技術

「氣球」事件令中美關係再度崩緊之際，兩國在科技領域的較量亦愈發頻密。外媒引述消息指，拜登政府正打算限制美國實體投資中國的先進技術，例如量子運算、高端晶片和某些人工智能(AI)技術，這些措施可能會在未來兩個月內正式發布。

傳接洽盟友禁提供資金

報道指出，美國政府近月一直準備限制美國企業投資中國，包括評估限制投資的範圍，以及對美國企業的影響，現時則已大致敲定措施。雖然細節尚未能確定，但相信會禁止一些敏感領域的直接投資；另有消息透露，華府已初步將生物科技行業排除在限制措施之外。同時，美國也正在與歐盟等盟友接洽，以確保切斷中國發展先進科技所需資金。

亞洲協會政策研究所董事總經理Rorry Daniels表示，雖然美國和中國從相互貿易中獲益良多，但雙方的「不信任程度很高」並且持續惡化。而潛在的投資限制措施，正是這種不信任的延伸。接下來的問題是，雙方是否能夠在某些戰略領域處理好「局部脫鈎」的過程，不要讓這種不信任造成的損害蔓延到其他無關的領域。

台積電上月收入創新高

日前預告本季度收入按季倒退逾一成的中芯國際，在面對美國的技術封鎖下舉步維艱，只好把資源放在中低端的成熟製程。聯合首席執行官趙海軍也坦言，今年投放更多在成熟產能擴產以及新廠基建，包括推進4個成熟12吋工廠產能建設。面對當前半導體周期低谷，他表示「手機類晶片庫存相對偏高」，其中庫存最高的是顯示驅動晶片，庫存周期或達3個季度。

至於早已「歸邊」美國、在美建立先進晶圓廠的台積電，於1月份收入達2,000.51億元新台幣，按月及按年分別增長3.9%及16.2%，創下歷史同月新高。由於今年1月亦有農曆新年假期因素的影響，今次該企的收入明顯是好過市場預期，亦與當前處於下行周期的全球半導體產業進入形成鮮明的對比。

英特爾處理器市佔跌

另邊廂，作為美國《晶片法案》重點扶持的對象之一、老牌半導體大廠英特爾(Intel)卻深陷泥沼之中。市場研究公司Mercury Research報告指出，英特爾在x86架構(主要用於Windows電腦中央處理器)處理器平台的市佔率已失守七成，於去年第四季跌至68.7%，而其競爭對手超微半導體(AMD)則升至31.3%。