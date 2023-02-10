聯合醫務：年內開2醫學影像中心　研究進軍新界區

首席投資與項目高級總監張志華補充，中環美國銀行中心的醫學影像中心，主打正電子掃描(PET-CT)，其毛利較高，料回本期約2年。

他又指，集團目前尚未涉足新界區，但認為該區具一定發展潛力，正積極研究在區內開設醫療中心，例如元朗。同時強調集團現金流健康，惟暫時未有自置物業的計劃，若遇上合適且「抵買」的項目，亦不排除出手。

另外，孫文堅提到，公司旗下的自家實驗室ProCare MedTech已獲得香港實驗所認可計劃(HOKLAS)醫療檢測服務認證，並合資格投標政府合約，現時亦有接受公營醫院轉介的個案。早前與私營醫院港安醫院簽訂合作協議，日後不排除與更多醫院達成合作，首選現時未涉及的專科，例如心臟科、骨科等，以進一步完善醫療產業領域。