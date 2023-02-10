啟岸一房雖獲追價售548萬 原業主3年仍蝕49萬沽

買家追價入市，樓價低位反彈，無奈二手業主仍繼續要蝕。紅磡啟岸一房單位，獲追價20萬至548萬元沽出，原業主2019年入市，沽貨帳面仍蝕49萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，西區和發大廈低層E室，實用面積約295方呎，兩房間隔，望海景，以448萬元易手，呎價約15,186元，新買家屬於用家，原業主於2017年以400萬元買入單位，持貨6年帳面獲利48萬元，單位升值約12%。

●中原施長達透露，北角居屋健康村2月暫錄得3宗買賣，屋苑康輝閣低層B室，實用面積約631方呎，套三房間隔，未補價第二市場以640萬元易手，呎價約10,143元，新買家屬於白居二買家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山富豪閣2座中層C室，實用面積約724方呎，三房間隔，連車位成交價1,066萬元，呎價約14,724元，單位原先叫價1,180萬元，現減價114萬元，減幅約9.6%。

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九龍區

●中原葉文浩表示，紅磡啟岸低層B3室，實用面積約272方呎，一房間隔，開價528萬元，以548萬元沽，呎價20,147方呎，較對上11月同類型成交，樓價回升約12%，但原業主2019年以約597萬元購入，帳面仍虧蝕49萬元，樓價貶值約8%。

●中原司徒嘉惠稱，何文田ONE HOMANTIN第5座低層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，最新叫價950萬元，經買家議價後，以918萬元沽出，呎價約19,245元，新買家為換樓客，原業主於2016年10月以916.8萬元一手購入，帳面僅獲利約1.2萬元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨2月暫錄約11宗買賣，按月多約57%，平均實用呎價約11,050元，屋苑1期百老匯街23號低層H室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望橋景，開價638萬元，議價後售609萬元，呎價約11,469元，新買家為上車客。

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新界區

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青盛苑A座中層20室，實用面積約490方呎，三房間隔，望市景，未補價第二市場以466萬元成交，呎價約9,510元，原業主2018年以440萬元購入，持貨約5年帳面微賺26萬，物業升值約6%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣區2月暫錄33宗買賣，包括青怡花園3座高層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，以506萬元成交，呎價約14,752元，與數日前同屋苑4座高層F室同呎數單位售448萬元比較，新成交價較之高出約13%。

●美聯曾偉雄指，青衣藍澄灣2月暫錄5宗二手買賣，其中4宗為三房單位，其中3座高層E室，實用面積約690方呎，套三房設計，獲區內換樓客「一口價」以810萬元承接，呎價約11,739元。

●美聯陳偉健表示，青衣海悅花園2座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年11月以568萬元放售，及後下調叫價至550萬元，近日獲買家議價12萬元後，終以538萬元沽出，呎價約11,116元。

●中原黃政遠稱，青衣區2月錄逾30宗二手買賣，包括翠怡花園7座中層E室，實用面積約495方呎，三房間隔，叫價640萬元，議價後以622萬元沽出，較銀行估價高約22萬元，呎價約12,566元，新買家為上車客。

●美聯石家誠表示，荃灣環宇海灣5座中層F室，實用面積約713方呎，套三房房連士多房間隔，新買家為換樓客，以1,089萬元購入單位，呎價約15,273元，原業主於2014年以約796.6萬元一手購入，持貨逾8年帳面獲利292.4萬元，期內升值約37%。

●中原丘漢偉指，荃灣區2月錄約50宗二手買賣，愉景新城7座高層E室，實用面積約610方呎，套三房間隔，享山景，附裝修，同區上車客睇樓一次即斥865萬元買入自用，呎價約14,180元，單位於去年5月放盤，開價908萬元，累減43萬元沽出。

●中原呂宗霖稱，荃灣家興大廈A座低層D室，實用面積約588方呎，套三房間隔，叫價580萬元，經議價後共減20萬元，以560萬元沽出，呎價約9,524元，新買家為區內換樓客。

●中原陳智生表示，屯門區本月累錄約60宗二手買賣，居屋兆山苑B座低層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價388萬元，放盤不足10天，極速獲上車客議價至370萬元拍板承接，呎價約6,777元。

●美聯顧耀彬指，屯門豫豐花園5座低層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，終以418.8萬元購入自住，呎價約10,576元，原業主於2010年中以約128.8萬元購入，持貨逾12年帳面獲利約290萬元，期內物業升值約2.3倍。

●中原葉津榮稱，屯門大興花園2期1座高層E室，實用面積約587方呎，去年4月開始放盤，原先叫價730萬元，原業主因應市況多次減價，新近以673萬元沽出，呎價約11,465元，減幅約8%，新買家為外區上車客。

●中原曾慧敬表示，天水圍區2月暫錄約35宗二手買賣，按月多約兩成，栢慧豪園及豪廷2月錄5宗買賣，其中7座高層C室，實用面積約668方呎，套三房間隔，叫價820萬元，以748萬元沽出，呎價約11,198元，新買家為同區分支家庭。

●祥益謝利官透露，天水圍居屋屏欣苑C座中層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，外區白居二首置客，見單位附裝修，減價5萬元，上述買家即睇即買，以425萬元購入自住，呎價約11,039元。

●中原車子毅指，元朗區2月錄約45宗二手買賣，按月急增約六成，尚悅6座中層C室，實用面積約442方呎，兩房間隔，開價587萬元，租客遷出後火速獲買家以563萬元承接，呎價約12,738元，做價貼銀行估價，新買家為上車客，觀察樓市近一年入市。

●利嘉閣文錦璋表示，元朗錦綉花園B段3街雙號屋，實用面積約846方呎，樓高三層，並連天台及車位，以1,066.8萬元易手，呎價約12,610元，新買家為區外客，原業主於2018年2月以約905萬元購入，持貨5年帳面獲利約161.8萬元。

●利嘉閣陳庭豐指，元朗Grand YOHO第9座中層E室，實用面積約592方呎，兩房間隔，最初叫價約1,050萬元放售，曾下調至988萬元，近日獲洽購，最終以950萬元成交，累減約100萬元，呎價約16,047元。

●利嘉閣黃嘉偉表示，粉嶺綠悠軒4座中層F室，實用面積約612方呎，套三房間隔，以約670萬元易手，呎價約10,948元，原業主在1999年以約215.3萬元買入，持貨約24年帳面獲利454.7萬元，期內升值約2.1倍。

●中原賴作智稱，粉嶺帝庭軒5座高層C室，實用面積約469方呎，兩房間隔，開價約600萬元，放盤半日內，議價後以592萬元易手，呎價約12,623元，新買家為同區租客，見樓價已由高位回落，遂把握機會轉租為買。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角海日灣B1座中層H室，實用面積約468方呎，一房單位並附有露臺，原業主套現，開價約698萬元，雙方議價20萬元，終以678萬元成交，呎價約14,487元，原業主於2019年以約674萬元購入，持貨滿3年帳面僅獲利4萬元。

●中原杜文俊指，沙田河畔區2月暫錄約7宗買賣，其中田園閣2座中層A室，實用面積約633方呎，套三房間隔，放盤叫價約880萬元，議價後減價40萬元以840萬元易手，呎價約13,270元，新買家為同區換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，大圍居屋嘉徑苑A座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價590萬元，放盤7個月，減價約18.3%，累減108萬元，以482萬元沽出，呎價約9,526元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山錦龍苑D座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤達兩年，未補價第二市場叫價500萬元，減42萬元，以458萬元沽售，呎價約7,101元。

●中原吳啟業指，馬鞍山區2月暫錄約47宗買賣，迎海．駿岸6座中層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤時開價約880萬元，議價後以858萬元沽出，呎價約17,475元，新買家為用家，原業主於2016年以764萬元購入，帳面獲利94萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山嵐岸1座中層E室，實用面積約814方呎，三房間隔，望海景，放盤3個月，叫價1,085萬元，終獲買家以1,083萬元承接，呎價約13,305元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山曉峯灣畔2座高層F室，實用面積約497方呎，兩房間隔，放盤兩個月，獲買家洽購，零議價下售680萬元，呎價約13,682元，原業主於2016年12月以588萬元購入，持貨約6年帳面獲利92元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望山景，放盤8個月，叫價560萬元，經議價後減60萬至500萬元成交，呎價約13,333元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋富安花園最新錄13座高層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約430萬元，議價後售428萬元，呎價約9,794元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳2月暫錄112宗二手買賣，包括天晉IIIA第5A座中層D室，實用面積約360方呎，一房間隔，最新以742.5萬元易手，呎價約20,625元，原業主於2014年11月以522萬元入市，持貨8年多帳面獲利220.5萬元。

●美聯劉世華指，將軍澳夾屋叠翠軒1座低層D室，實用面積約591方呎，套三房間隔，自由市場價650萬元放盤，近日獲用家斥資638萬元承接，呎價約10,795元，新買家為區內換樓客。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑A座中層12室，實用面積約539方呎，兩房間隔，附裝修，去年9月未補價第二市場放盤叫價450萬元，近日調整至430萬元，終獲白居二買家以418萬元承接，累減32萬元，呎價約7,755元。

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