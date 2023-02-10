長沙灣新盤減價策略奏效！價單發售18伙全沽清

因應市況劈價逾一成推售最後貨尾的長沙灣項目，周五(10日)以價單形式發售18伙，吸引逾百組準買家搶購，最終全數單位獲認購。

●長沙灣愛海頌劈價推售18伙全數獲認購

該盤於晚上7時起於紅磡置富都會商場展開銷售，吸引逾百名準買家及代理到場，排隊輪候認購登記。資料顯示，是日以價單形式發售的單位折實售價由1,179萬至1,346.5萬元，折實呎價由15,000至17,464元，整體減幅介乎約11%至18%，減價約148萬至296.9萬元。

●藍田港鐵站KOKO ROSSO部署下周開價

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO推售如箭在弦。會德豐地產常務董事黃光耀於周五(10日)表示，樓盤提供3個示範單位，部署下周對外開放。他指，該盤主打細單位，配合上車客需求，目前的查詢中，九龍區佔50%、港島區佔30%、新界區佔10%，另有10%屬內地客；將安排VIP於下周四(16日)率先參觀銷展廳，有機會同日開價，期望透過一手樓銷售刺激市場氣氛，估計全月可錄約1,000宗新盤成交。

●沙田星凱‧堤岸連天台特色戶逾4,800萬元雙破頂沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(10日)以招標形式沽出3伙特色戶，吸金逾6,690萬元。其中，一伙連天台特色戶以逾4,800萬元沽出，成交價及呎價雙破頂。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，最新售出的單位包括兩個連平台戶及一個連天台戶。當中，2座49樓B室，實用面積1,505方呎，採四房三套設計，內置樓梯連接1,134方呎天台，成交價4,816萬元，呎價為32,000元，成交價及呎價均創項目新高。

●長沙灣睿峰月內暫沽10伙 吸金逾1億

鼎珮集團的長沙灣睿峰，自本月初以現樓形式重推以來，至今(10日)沽出10伙，吸金逾1.03億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤目前尚餘約214伙待售。據項目成交紀錄冊顯示，上述10伙的成交價介乎559.9萬至1,481.6萬元。當中，東翼33樓A室，為實用面積639方呎的三房單位，成交價1,481.6萬元，呎價約23,186元。該盤最新上載銷售安排，將於下周二(14日)以招標形式發售3伙。

●元朗Grand YOHO第二期下周四起發售10伙

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房734萬元沽

●啟德MONACO MARINE兩房售1,134萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(10日)沽出1伙兩房戶，為1B座25樓E室，實用面積449方呎，以1,134.8萬元成交，呎價約25,274元。

●大埔白石角朗濤兩房呎價約24,244元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄428宗終止交易