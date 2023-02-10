美股早段受壓　Lyft績後大跌35%

雖然美國財金官員一再重申經濟沒有衰退，惟華爾街卻不斷唱反調。德意志銀行警告，美國今年衰退的機率達到九成，美股周五早段受壓，道指跌19點，見33,680點；標指跌8點，報4,072點；以科技股為主納指跌68點，報11,721點。

港股夜期報21,141點，跌91點，低水49點。

德銀策略師Marion Laboure等在報告中指出，儘管有證據表明通脹已經見頂，但仍遠高於政策目標，美國聯儲局和歐洲央行都不會容忍這種情況。從歷史上看，一旦通脹率飆升至8%以上，需要兩年才能降至6%以下；而聯儲局收緊政策的影響仍未顯現，預計美國將從今年下半年開始出現溫和衰退，持續3到4個季度。該行認為，隨着經濟衰退開始，標指或將跌至3,250點，即較周四收市低逾兩成。

事實上，近日美國企業裁員消息不斷，正是經濟轉差的證明。互聯網公司雅虎宣布，將於今年底前裁減逾20%的員工，即相當於約1,600人，今次裁員乃是其精簡廣告部門的策略之一。另外，電腦編程開源平台GitLab亦表示將裁員7%，即約130人，其股價於周四挫14.07%，於周五早段續跌0.96%。

另外，近期積極拓展人工智能(AI)技術的微軟，據報已解散了成立僅4個月的「工業元宇宙」部門，涉及約100名員工全數遭解僱。據了解，這次的裁員是該公司上月宣布減少一萬個工作職位的一部分。微軟股價曾跌0.99%。

召車應用程式Lyft公布截至去年底止一季業績，期內虧損15.84億美元，其股價暴跌35.02%。