美企加價雖影響銷售量　卻為何不願減價？

外媒報道，由可樂乃至肥皂，各大生產商由於成本問題，不斷將產品加價，而消費者亦持續增加支出；業者稱，物價將持續上升，或至少維持於高價。

百事公司周四(9日)報告，去年第四季價格按年上升16%，旗下罐裝汽水Mountain Dew及玉米片Doritos銷售量下跌2%。

同日，聯合利華稱旗下Ben & Jerry's雪糕及Dove肥皂於去年第四季價格上升逾13%，屬連續第8次加價，而該企銷售量亦見縮水，惟減幅遠少於價格上升速度；百事公司及聯合利華的收入均超出分析師預期。

雖然通脹已降溫，惟仍持續高於美國聯儲局預期，12月消費者物價指數(CPI)按年增6.5%，是自2021年年底以來最慢速率，料該局將繼續加息。

McDonald行政總裁Chris Kempczinski上周稱，消費者支出較公司一年前或半年前的預期好，雖然價格上升，但該企近期獲得更高利潤，顧客也增加。

另Chipotle Mexican Grill提升價格都未遇阻力，該企周二(7日)稱，去年第四季收益大升，行政總裁Brian Niccol表示：「我們持續見到個人收入逾10萬美元的高收入消費者愈來愈多。」