東方日報B2： 內地經濟強　利全球復常

隨着中國結束實施近3年的嚴格防疫措施，加上農曆新年效應等因素帶動下，今年1月內地居民消費價格指數(CPI)如市場預期升溫，按年漲2.1%，為3個月來高位；同月內地銀行新增貸款更創歷來單月新高，多達4.9萬億元(人民幣‧下同)，廣義貨幣供應(M2)按年增速進一步擴至12.6%，續創逾6年半來最勁。經濟學家預計，今年內地通脹將相對溫和，有利人民銀行實施的貨幣政策保持寬鬆，復甦步伐對全球經濟有所提振。

周五開市前後出爐的1月內地物價及金融數據，均反映消費及信貸需求回升。國家統計局公布，上月扣除食品和能源的核心CPI按年升1%，創7個月高。其中，出行和文娛消費需求大幅增加，機票、交通工具租賃費按月急漲20.3%及13%，均比去年12月升幅擴大，反映旅遊業回暖。據內媒報道，北京、廣州、杭州、重慶等地的酒店在新春假期後續調升房價，部分甚至高於新春期間的定價，有些熱門民宿的五一假期訂房情況，更提早出現預約已滿的狀態。

值得留意是，1月中之後的服務業雖有強勁復甦，但野村指出口收縮導致整體需求放緩，1月乘用車銷量及一手樓銷售仍見受壓，故該行估計新春過後的CPI升幅將略為回落，2月料按年升2%；全年而言，大華銀行及野村料內地CPI通脹率將分別升2.8%及2.6%，大華銀行相信下半年通脹率或略高於3%。

工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，已連縮第4個月，1月按年跌0.8%。不過，國統局城市司首席統計師董莉娟解釋，主要受國際原油價格波動和內地煤炭價格下行等因素影響，PPI按月僅跌0.4%。

考慮到迄今為止中國通脹仍較溫和，大華銀行認為，上半年人行貨幣政策有進一步寬鬆的政策空間，以促進經濟復甦。對全球經濟而言，中國重新開放邊境將有助於穩定物價，惟全球需求疲弱的背景下，中國重新開放的提振效應仍有機會不似預期。

不過，美銀證券大中華區消費研究主管羅辰指出，在去年3至5月的低基數效應下，內地零售銷售於今年同期料顯著反彈，加上抑壓的消費需求將於年內釋放，全年零售銷售增長有望錄9.5%。

自防疫措施鬆綁以來，內地新增信貸需求不斷提升。1月人民幣貸款總額高於市場預期上限的4.8萬億元，按年多增9,227億元。分部門看，住戶貸款增2,572億元，中長期貸款增量佔2,231億元；企業單位貸款更狂飆4.68萬億元，亦由3.5萬億元的中長期貸款「挑大樑」。整月社會融資規模增量達5.98萬億元，為去年1月後最多，且M2餘額為273.81萬億元，按年增速比12月高0.8個百分點，可見信貸社融全面重現強勢。

天風證券首席宏觀分析師宋雪濤指出，企業中長期貸款需求繼續改善，或受政策支持和基建發力等影響。光銀國際研究團隊相信，內地經濟將在今年快速恢復至疫情前水平，貨幣政策總量將大致持平，同時更專注於定向貨幣政策工具的使用，降成本、寬信用仍將會是首季乃至全年人行的工作主基調，貸款市場報價利率(LPR)及存款準備金率均有下降可能性。