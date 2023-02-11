全球車企競爭激烈　傳韓企SK on融資最多185億

全球汽車產業電動化競賽愈演愈烈，各企業皆在積極搶佔資本，以支持產業技術研發提升競爭力。消息指南韓電池廠SK Innovation旗下電動車電池業務SK on已開始新一輪融資，目標是集資2萬億至3萬億韓圜(約123億至185億港元)，主要籌資對象是國際投資者，料最快在3月底完成。

SK on發言人拒絕評論，但稱作為去年籌資的一部分，SK on預計今年私募股權基金將額外籌集5,000億韓圜(約31億港元)，最新融資額和時間表尚未確定。SK Innovation早前指，SK on實現盈利的時間比預期長，但今年將把支出重點放在增長SK on上，該業務上季佔集團收入約15%。

小米電動車料明年量產

傳統能源業消息方面，有指俄羅斯擬於3月開始把石油日產量削減50萬桶，相當於一月產量約5%，以反制西方的制裁。石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)初步回應指，不會因俄油減產而增加供應。消息刺激布蘭特期油昨日曾揚升逾2%，見每桶86.5美元。