【錢夫人巡舖】虛銀10厘息搶定存？3個月可賺千元？

農曆新年之後，多家銀行下調定存息率，特別是中長期利息。錢夫人以為近排無乜吸引嘅定存計劃好揀，但睇睇吓，發現幾間虛銀突擊，提供短期高息定存，呢個時勢仲有10厘息，搞到錢夫人心思思，想用「利是錢」做定存賺息。

虛擬銀行Mox Bank最新推出定期存款產品，以低至1港元就可以在App上開立定期存款，仲免收任何提前取款費用。該行新客戶更可享限時優惠，即日起以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後首7日內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7%年利率。連同1個月存款期的0.3%基本年利率，Mox Bank新客戶可享合共10%年利率。以計劃上限5萬元存款計算，1個月可以賺取約410元利息，優惠至2月28日。

另一家虛銀平安壹賬通銀行(PAOB)推出年利率達6厘的定存計劃，可謂比上不足，比下絕對有餘！新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造3個月港元定期存款，首8.8萬元存款可享6%年利率，期滿後即賺取利息高達1,280元！

剛過完新年，中銀香港乘機推出專吸「利是錢」的計劃。凡在1月18至2月5日期間，經BoCPay或手機銀行派發或收取電子利是的客戶，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開立「特優定期存款(電子利是)」，專享7天港元特優定期存款年利率，高達18%，計劃截至本月底止。