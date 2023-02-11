致富智庫：小朋友儲利是錢　醒你銀行開戶攻略

農曆新年假期過後，小朋友都急不及拆利是，該如何處置實屬重大課題，此時家長陪同尤其重要，他日長大成人將成為寶貴回憶之餘，甚至影響漫漫理財人生路。新一代家長大多為子女開立兒童戶口，今次整合了部分港銀有關兒童戶口開戶攻略！

●多豁免年費低結餘收費

本港大部分銀行的兒童儲蓄戶口均豁免年費及低結餘收費，且不設最低開戶金額，而部分則由1,000港元起。同時，由於大部分銀行兒童戶口屬聯名性質，建議家長選擇自己所持有戶口之銀行開納；開戶時須帶同小朋友的出世紙、家長或監護人的身份證明文件，以及最近3個月住址證明等。

為迎合小朋友，不少銀行亦推出印有卡通人物的銀行卡以博取他們歡心，其中，渣打銀行專為18歲以下人士而設的「My Dream Account」，可選擇迪士尼或Marvel主題的存款卡或ATM(自動櫃員機)卡，包括米奇、巴斯光年、鐵甲奇俠等；且不設最低結存。

值得留意是，申請人父母須同時持有該行戶口，而ATM卡及存款卡由同一家人共同持有。父母可為11歲以下的子女開立存款卡，11至18歲則可開立青少年ATM卡，父母可為青少年ATM卡設定其每日交易上限，同時會收到透過自動櫃員機提款時的短訊通知。

●零存整付年息達兩厘

除了卡通提款卡，亦有銀行推出贈品攻勢，大新銀行聯乘Thomas火車頭及多啦A夢，推出兩個不同系列的兒童儲蓄戶口。以Thomas火車頭戶口為例，存入新資金5,000港元以上，並維持開戶金額達4個月可獲贈卡通雨傘一把；存入新資金5萬元並維持4個月，則可獲飛行棋地氈套裝。

另外，該行亦為兒童儲蓄戶口新客提供「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，在推廣期可享年利率最高兩厘。

建行亞洲的「智Smart兒童儲蓄戶口」則將銀行卡卡面「玩到出神入化」，可供家長與小朋友自行選擇設計銀行卡，即卡主可以將家庭照印於卡面；不過，該卡年費為100元，若每日平均總結存高於5,000元可豁免。家長亦可使用自定銀聯相片雙幣卡卡面，與子女儲蓄戶口銀行卡一致，在家長或子女每年生日月份可免費更新相片一次。

而滙豐銀行「兒童儲蓄戶口」及信銀國際「親親戶口」的門檻較低，均不設最低開戶金額。11歲以上的青少年可在滙豐以個人名義開立戶口，亦在櫃員機提存現金及使用「轉數快」；信銀國際則享有額外0.1厘的港元儲蓄利率，惟戶口卡只可作查閱結存之用。

以上細則可能會隨時改動，一眾家長們同小朋友開戶之前，宜先行了解。祝大家戶口常滿！