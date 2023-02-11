陳樂怡：億和盈利增速料提升　目標價1.6元

美國1月非農就業報告遠超預期後，市場關注服務通脹壓力持續，或會逼使美國聯儲局需要採取更多動作。展望未來一周，美國即將公布1月消費物價指數(CPI)，市場估計按年增長將會放緩至6.2%，預計將會左右投資者對於利率前景的判斷。另外，投資者宜留意內地1月信貸數據表現。在欠缺催化劑下，預計恒指續守1月上升裂口頂20,793點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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