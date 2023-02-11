陳樂怡：億和盈利增速料提升 目標價1.6元
2023年02月11日 21:05
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美國1月非農就業報告遠超預期後，市場關注服務通脹壓力持續，或會逼使美國聯儲局需要採取更多動作。展望未來一周，美國即將公布1月消費物價指數(CPI)，市場估計按年增長將會放緩至6.2%，預計將會左右投資者對於利率前景的判斷。另外，投資者宜留意內地1月信貸數據表現。在欠缺催化劑下，預計恒指續守1月上升裂口頂20,793點。
板塊方面，Tesla將於3月1日舉行投資者日，將會公布「終極計劃(Master Plan)」第三部曲，市場預料將會發布新車，有望刺激Tesla供應鏈走勢。其中，力勁(00558)為一體化壓鑄機龍頭，於行內具備領先的技術優勢。加上汽車輕量化為大勢所趨，相信愈來愈多電動車將會採用。公司表示，自2022年第三季起，訂單強勁回升，下半年環比增長60至70%，相信新訂單將由2023年次季起反映於盈利之上，盈利前景值得看高一線。
個股推介方面，隨着Tesla於海外新廠房陸續啟用，連同上海超級工廠現時已近滿產，億和(00838)後續與Tesla深化合作料為公司股價催化劑。該企於2022年上半年接獲約3億港元訂單，按年大幅增加近6倍，並加速拓展重量級客戶。另外，公司於墨西哥工廠二期產能利用率逐步爬升，亦有助提升公司盈利增速。目標價1.6港元，止蝕價1.05元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)