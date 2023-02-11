鄺紫珊：宜定期定額部署電動車及碳中和產業鏈

受通脹趨向緩和及美國聯儲局對加息的態度軟化影響，今年以來，美股迎來不錯的反彈，其中針對全球減碳的目標及方向，在持續看好碳中和產業鏈發展下，都有效吸引資金流入，並帶動碳中和產業鏈及電動車等相關指數有亮麗的表現。

年初至今，碳中和產業鏈中的電動車、電池儲備，以及環境服務等指數都迎來明顯的反彈。電動車類股去年經歷很大幅度的修正，不過隨着汽車銷量的溫和增長，加上全球電動車廠也跟隨特斯拉的減價，均有利整體電動車市場提升及加快其市場滲透率，隨之也進一步增加對儲能設備的需求。另外，各國政府也持續推出各項的補貼政策，目標希望企業及民眾將「碳中和」融入運營及日常生活。

在全球電動車增長趨勢不變下，各家車廠都盡力搶攻市場佔有率，即使傳統車廠也增加投放資源發展新能源車，可見整體的電動車供應鏈包括：電動車廠、先進駕駛輔助系統、電池等範疇，都因需求上升而朝快速增長，故後市十分值得期待。中國、美國及歐洲三地正處於儲能需求的爆發期，有研究報告指出，鋰電產業鏈今年需求預計增長50%，而電池在中游的材料今年因減價以推動成本下降，將有利相關廠商的盈利。

各國追求減碳的目標都有不同政策推出，以歐盟為例，其「碳邊境調整機制」計劃於今年十月推出，未來進口到歐洲的產品都有可能被課徵碳稅，故對不少企業而言這也可能是一個挑戰。

下半年經濟發展可望溫和好轉，整體經濟有機會軟著陸，特斯拉將於3月初舉行投資者大會，預計將發表新一代平台與平價車款，預期對股價可有正面的刺激作用。電動車指數在今年以來已上升逾20%，在可持續發展的趨勢下，建議可定期定額部署電動車產業及碳中和產業鏈，又或者相關的ETF。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊