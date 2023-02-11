曜熊理財：科技股基金長盛不衰

強勁的非農就業報告顯示美國聯儲局需要繼續加息，通脹雖正降温，但僅剛開始，除房地產外的服務業價格還沒有展現出走弱的迹象，所以美聯儲保持鷹派立場，接下來還會繼續加息，且會在限制性區間裏維持一段時間。

投資者繼續評估美股財報，利率上行、通脹高企，以及經濟低迷抑制消費者和企業支出。科技股去年四季度業績，數據均不及華爾街預期，蘋果公司(Apple Inc.)上季營收同比現季減少5.5%，Google(谷歌)淨利潤按年下挫約1/3。不過，科技股永遠有新故事。

由於業務增長乏力，科技公司力所能及的最佳做法就是證明它在艱難時期正努力控制成本，並保護盈利能力，這將有助於建立信心，並在復甦最終到來時，以更好狀態實現反彈。

OpenAI的人工智慧技術提供一個新的機會，去挑戰Google在搜尋引擎市場的地位。新技術可與用戶對話，甚至幫助用戶撰寫電子郵件和其他內容；而Google亦將開放其會話式人工智慧服務給受信用戶去測試。

科技公司裁員有利於有關科技基金長期增長。宏觀不確定性上升，美國經濟大概率會出現溫和衰退，短期利空科技基金盈利前景，但長期來看，在優化營收和軟著陸或業務結構之後，科技基金可實現長期增值。

曜熊理財策略董事馬煒喬