郭家耀：比亞迪業績有望續高增長　籲中長線跟進

根據內地乘用車市場信息聯席會初步推算，1月內地狹義乘用車零售銷量預計達136萬輛，按年下降34.6%，但仍好過去年春節所在2月的124.6萬輛。此外，本月新能源汽車零售銷量料按年增長1.8%至36萬輛。

乘聯會分析稱，1月在消費前置、疫情感染和春節提前的擾動下，車市增速下行，惟大部分經濟發達城市已於1月中旬之前平穩度過第一波感染高峰期，出行顯著改善，各類經濟活動正進入復甦通道。在此背景下，車市邁入後疫情時代，或將迎來修復的機遇窗口期。

是次業績大幅增長的主因包括：新能源汽車行業持續爆發式增長，集團作為新能源汽車行業領軍企業，克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源汽車銷量同比實現強勁增長，勇奪全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務板塊盈利承壓，但受益於海外大客户份額提升及業務結構優化，實現了業務長期穩定、健康發展。

汽車交付量方面，比亞迪去年四個季度的汽車銷量分別達29.13萬、35.5萬、53.87萬及68.3萬輛，可見是隨着季度呈現加快增長的態勢。再看其最新的營運數據，今年1月新能源汽車產量154,188輛，按年增68.1%；新能源汽車銷量共計151,341輛，按年升62.4%。其中，海外銷售共計10,409輛。另外，集團在今年1月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約8.148GWh，2023年累計裝機總量約8.148GWh。展望今年，集團管理層指引全年銷量按年增長60%至300萬輛，其中，插電式混合動力汽車及純電動汽車銷量各自為150萬輛。

儘管市場競爭激烈，去年面臨加息、供應鏈緊張等多個衝擊下，集團仍取得超預期的業績表現。目前集團在手訂單充足，業績有望繼續實現高增長，值得中長線跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)