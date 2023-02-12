葉尚志：建議趁低買入吉汽　上望目標15元

港股在春節過後、高見22,700點後，開始出現掉頭回整。恒指向下回探至21,000點整理心理關口後，有先企穩的迹象。然而，恒指已有短線見頂於22,700點的機會，我們還是維持這個觀點看法，而初部反彈阻力位見於10日線，在未能修復這條線位之前，估計後市有繼續伸延回整整理的傾向。另外，若失守21,000點整數關位，要注意盤面將有進一步被破壞的可能，市場氣氛將受打擊，至於中短期的圖表技術支持，則見於19,600至20,800點區間內。

事實上，吉汽從傳統燃油車製造商正逐步轉型至製造新能源車方面，新近報道指吉利旗下微型電動車「吉利熊貓mini」正式上市，售價介乎3.99萬至5.39萬元人民幣，相信會有一定競爭力。

另外，由於在生產線轉型期間，市場未有給予吉汽現時過高的估值，有利於後續的上提空間。建議可於11.5港元以下買入，目標價看15元，止蝕位9元。

第一上海首席策略師葉尚志