【星期一‧炒啲乜】中美關係又轉差　恒指兩萬關守得住？

中美氣球風波問題仍在發酵之際，又傳出美國擬完全禁止對部分中國科技公司的投資及加強審查，令兩國緊張關係再度升溫，市場觀望氣氛濃厚；加上近期全球各大企業裁員潮不斷，部分美企業績「失色」，美股呈弱，全個星期，道指、標指及納指全線向下，分別累跌約0.17%、1.11%及2.41%。

至於港股在中港兩地正式通關後亦迎來跌勢，恒指跌至21,100點水平，全周埋單下跌470點或2.1%，且連挫兩周，累跌1,498點或6.6%。

展望本周，市場注視美國公布最新通脹數據，以及日本政府向國會提交新任央行總裁人選；另值得留意的是美國國會參議院金融委員會將舉行半年度貨幣政策聽證會，屆時美國聯儲局主席鮑威爾將到國會作證詞講話，相關言論或對美國經濟走向有啟示。

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