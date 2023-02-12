中原城市租金指數連跌5個月　重返6年半前水平

樓市氣氛受通關刺激有所好轉，租金跌幅亦開始收窄。1月份中原城市租金指數CRI最新報108.13點，重返2016年8月水平，按月跌0.42%，連跌5個月共4.11%，惟租金跌幅明顯收窄，是近4個月以來最少，相信租金將窄幅企穩。樓市氣氛好轉，預期第一季租金走勢逐步回穩，等待第二季重拾升軌。

CRI_Mass及CRI(中小型單位)跌幅齊收窄，同樣為4個月以來最少，走勢有回穩迹象。中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報113.05點，重返2016年8月水平，按月跌0.46%，連跌5個月共4.15%。CRI(中小型單位)報109.79點，重返2016年8月水平，按月跌0.51%，連跌5個月共4.29%。CRI(大型單位)報97.7點，重返2016年4月水平，按月微升0.23%，中止3連跌。

1月份四區租金齊跌，但跌幅同樣收窄。新界西CRI_Mass報134.68點，重返2016年10月水平，按月跌0.85%，連跌3個月共3.88%。新界東CRI_Mass報130.87點，重返2021年3月水平，按月跌0.74%，連跌5個月共4.91%。港島CRI_Mass報103.92點，重返2016年6月水平，按月跌0.46%，連跌2個月共2.03%。九龍CRI_Mass報99.85點，重返2016年6月水平，按月微跌0.03%，連跌4個月共4.72%。

1月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金每方呎報51.9港元、太古城報34.1元、海怡半島報33.1元、杏花村報31.8元。九龍方面，海逸豪園報36.2元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報32.5元、美孚新邨報29.1元、麗港城報27.7元。新界東方面，沙田第一城報38.1元、名城報31.1元、嵐山報26.1元。新界西方面，尚悅報24.5元、映灣園報24.9元、嘉湖山莊報22.1元。