陳政生：港股連續兩周調整　20800值得入一注

自1月中旬恒生指數徘徊22,000大關開始，港股當時已出現多項指標頂背馳，預示農曆新年假前後日子將會出現較明顯的調整，投資者應在高位作出減持套利。最終港股於假後第三天出現調整，從本輪中期升勢最高點22,700開始輾轉回落，出現周線兩連陰，上周五(10日)收市為21,190，以收市價計算為過去兩周最低。

與此同時，本欄較早前已提出一個指標性的防守綫20,800(即本輪總升幅的0.236位置，同時亦是一個裂口位置)，此水平距離周五收市相差約400點，有機會於下周抵達。本欄重申，20,800為一個值得落一注的水平。

上周後期先後出現美國孳息率倒掛、中證監對跨境業務的關注、領展供股等等均較大可能令調整中的股市延續震盪，引致加快抵達甚至跌穿上述提及的20,800的可能性增加。

然而，投資者需明白及理解是次自去年10月31日低位14,597開始，反彈超過12周的中期升浪一共8,103點。調整0.236為20,800，調整1/3為20,000，甚至乎0.386為19,500，以上均屬於中期升浪後調整水平的健康位置。正因如此，縱使港股跌穿20,800再往下探至上述提及水平亦無需過分擔憂，這個亦是提出20,800先入第一注的背後理據，而並非all-in。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生