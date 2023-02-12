供不應求情況恐延至2030年　銅價睇升3成

全球經濟步向復常之跌，對銅的需求隨即增加，惟南美洲的銅供應日益嚴峻，銅市正面臨供不應求的情況。分析員預期，銅供應短缺狀況可能持續至今年底，甚至一直延至2030年。

外媒引述研究顧問公司Wood Mackenzie金屬與礦業部門副總裁Robin Griffin表示，估計銅供應嚴重短缺將持續至2030年，原因包括產銅大國秘魯持續動盪，礦區被迫關閉，以及能源轉型對於銅的需求增加。

秘魯供應全球約一成的銅產量，但該國自去年12月前總統Pedro Castillo遭彈劾以來，政局動盪不止，當地銅礦場屢遭示威者搶劫縱火，促使礦業巨頭嘉能可上月宣布暫停當地銅礦的運作。此外，佔全球銅產量超過1/4的智利，去年11月產量按年減少7%，估計2023至2025年產量將持續下跌。

分析指，銅是未來全球能源轉型的關鍵金屬，幾乎所有的電網、電動車及熱泵都需要使用到銅。根據國際能源署的估計，全球到2040年之前，銅礦需求將會增長40%，至每年3,300萬公噸。

另外，根據各大投資銀行的分析，今年下半年在中國經濟復常下，銅價可能會繼續上漲。美國銀行預計下半年銅價可能會達到每公噸1.2萬美元。高盛於去年12月已將銅價未來12個月的目標價，由每公噸9,000美元上調至1.1萬美元；2023年的銅均價預測為每公噸9,750美元；2024年則是1.2萬美元。倫敦期銅上周五收報每公噸8,864美元。