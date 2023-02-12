專家樓評：加息周期料見頂　新盤排隊登場迎「大牛市」

踏入兔年，美國聯儲局一如市場預期，收窄議息加幅，最新加息0.25厘，市場普遍認為年內有機會僅加息兩次即完成是次加息周期，為香港樓市帶來好消息，而且香港銀行是次未有跟隨加息，不排除本港加息周期已完結，對樓市絕對是一個正面訊息。

今年首月，樓市的而且確一二手皆旺。先講一手，1月份錄得超過500宗成交量，按月反彈近9成，當中不乏大額成交及家族大手掃貨個案，反映豪宅市場亦起動。二手方面，中原十大屋苑1月份亦錄得279宗成交，按月升32%，可見市場購買力持續向升，受惠於中港兩地防疫放寬、中港口岸全數開放及利息見頂明朗化等因素，買家置業信心明顯轉強，樓市「小陽春」持續，倘若美國聯儲局下半年停止加息，甚至減息，樓價將報復式反彈，樓市將由「小陽春」升格至「大牛市」。

為迎接樓市「小陽春」，甚至「大牛市」，各大發展商亦密鑼緊鼓推售新盤，市場預計樓市首季有近8,000伙排隊登場，近日一連串的新春團拜活動中，多個發展商已率先披露旗下首季推售項目，如嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作發展的「啟德海灣1」，為市場提供1,017伙；會德豐地產座落藍田的「KOKO ROSSO」，提供392伙；新鴻基地產位處屯門的「NOVO LAND 2B期項目」，提供729伙；恒基地產位於啟德的「HENLEY PARK」及長沙灣的「映岸」，分別提供740伙及262伙，全力搶攻市場購買力，新盤繁花盛放，得益者定必是買家，各類貨源及價格均有選擇，為增加項目吸引力，估計各大發展商亦會提供各式各樣的置業優惠及靈活付款方法，為置業者完夢，早前猶豫不決的準買家，應抓緊是次黃金入市良機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑