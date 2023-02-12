專家樓評：港樓仍在龍市形態中

香港社會正在復常，市場亦在回復中！當然樓價亦已經過了谷底，有下跌15%的部分板塊已經初步回升了5%至10%了！很多人表示這個情況是意料之外，想不到樓價會這麼快回復，不少人覺得錯過了最平的價位！

其實，去年下半年的樓價下跌，筆者一直強調並不是泡沫爆破，樓市的結構(包括資金充盈、低借貸、短期供應不足、深厚的財富效應)並沒有改變，其實都是提醒公眾：樓市當時的下跌並不是牛熊市的去除泡沫，因為香港樓市在十年以上的樓市辣招之下，根本泡沫並不多，樓市下跌只是因為悲情及很多人對中央的宏調政策不了解，所以引起了擔憂情緒，當樓市回升的時候，根本不需要像牛熊市一樣重新起步去培養因素，購買力只要「埋位」，樓價就會比想像中較快回升！無錯，現在的樓市並不是悠長的復甦，而是較快速的復常！

三年疫情！配合在中美不斷博弈下產生的不穩定因素和氣氛，再次加上充滿意識形態鬥爭的悲情，令樓價不斷下跌，但如果認為樓價跌就等於市場上泡沫爆破！這是對市場本質上的誤判！這種定性誤判會令人也繼續誤判樓價回升後的入市時機！服務泡沫經濟的牛熊市，當樓價見底回升後是需要更加多時間去回復市場損耗了的元氣，但是，樓市結構仍穩固的市場，雖然因為不可預測的因素例如疫情等令樓價下跌，但損耗並未動搖其結構性，樓價回升會較快！掌握入市時機和機會應以筆者提出的「龍市理論」作參考為佳！

現在局勢已清楚，樓價仍是比最高峰的時候有很大折讓！仍是一個很好的入市時機！

祥益地產總裁 汪敦敬