美國加速與盟友合作　擺脫對華礦產依賴

中美競爭白熱化，美國繼聯同盟友禁止向中國出口先進科技，消息指華府正尋求與歐盟及七大工業國組織(G7)盟友建立「關鍵礦產買方集團」，希望擺脫長期以來對中國礦產的依賴，特別是與稀土有關礦產。目前美方正加緊與歐盟談判，並嘗試拉攏擁有豐富礦源的非洲國家。由於不少非洲國家為中國「一帶一路」盟友，美國此舉儼如要非洲國家「選邊站」，達到進一步孤立中國的目的。

外媒引述美國官員透露，目前日本及英國已被美方列入尋求達成關鍵礦產協定的國家名單，同時，美國與歐盟正就此進行談判。報道稱，此舉是美國試圖將中國轉移出全球供應鏈的手段之一，主要嘗試削弱中方在關鍵礦產領域的影響力，以及緩衝新冠疫情等對全球供應鏈造成的影響。

由於包括鋰及鈷在內的稀土元素和礦物，在電動車及國防電子等領域具有高度戰略重要性，美方近年持續推動確保關鍵礦產供應鏈的安全，包括與歐盟、英國、日本、澳洲及南韓等國組成「礦產安全夥伴關係」。美國國務院表示，該小組近日曾經舉行過一次會議，與幾個非洲國家的代表討論了關鍵礦物的開採、加工和回收問題。

由於過去數十年美國長期依賴由中國進口礦產，涉及電子、軍工、醫療、航天航太等重要領域。中美關係惡化後，該情況激起美國的危機感。然而，美方想急切擺脫對中國礦產的依賴難度相當大。澳洲資源部長Madeleine King曾表示，西方國家想要「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」，是在做白日夢。橋水基金聯席首席投資官Karen Karniol-Tambour亦表示，中國在全球供應鏈中的地位舉足輕重，削弱與中國的聯繫或者與中國「脫鈎」，將可能招致通貨膨脹，並且令全球經濟環境顯著惡化。

世界銀行曾經預測，到2050年，全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵礦物的需求將增長5倍。同時，中國在關鍵礦物領域具有明顯的主導地位，特別是在精煉、加工及製造產業鏈方面。