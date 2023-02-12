二手「蝕本貨」湧現　沙田薈蕎兩房5年輸45萬沽

二手樓市交投增多，但蝕讓情況亦勢普遍，「蝕本貨」持續湧現，沙田薈蕎兩房單位，剛以648萬元沽出，原業主持貨約5年帳面仍蝕讓45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施長達透露，北角富澤花園富達閣中層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，以956萬元易手，呎價約14,708元，新買家屬於換樓客，原業主於2004年以306萬元買入，持貨約19年帳面獲利650萬元，單位升值約2.12倍。

●美聯陳凱廸表示，西營盤尚嶺中層C室，實用面積約292方呎，一房間隔，原業主近期叫價約700萬元，議價後以650萬元成交，呎價約22,260元，外區用家購入作上車自用，原業主於2014年7月以約581萬元購入，轉手帳面獲利69萬元，升值約12%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園15座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以388萬元易手，呎價約9,002元，原業主早於1998年11月以137萬元購入，持貨約24年多帳面獲利251萬元，期內升值約1.8倍。

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新界區

●美聯羅航星表示，沙田薈蕎1翼中層D1室，實用面積約399方呎，兩房間隔，用家見區內大型商場今年開幕，即以648萬元購入單位，呎價約16,241元，原業主2018年3月以693萬元購入，帳面蝕讓45萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋彩明苑A座中層3室兩房戶，實用面積約506方呎，未補價第二市場以約508萬元放售，不足一個月累減約50萬元，售價約458萬元，呎價約9,051元，新買家屬區內換樓客，原業主2019年以約488萬元買入，約4年帳蝕約30萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑E座高層16室，實用面積約634方呎，三房間隔，去年11月未補價第二市場放盤叫價550萬元，累減90萬元，減幅約16%，區外綠表買家以460萬元購入，呎價約7,256元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區2月暫錄約50宗二手買賣，新港城佔約4宗，屋苑A座低層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約730萬元，議價後以718萬元易手，呎價約12,641元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣21座中層F室，實用面積約503方呎，一房間隔，望山景，原先叫價730萬元，放盤1年，調整售價至708萬元成交，減幅約3%，呎價約14,076元，原業主於2018年4月購入，持貨約5年帳面蝕42萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山海典灣2座低層F室，實用面積約380方呎，一房間隔，放盤半年，開價598萬元，累減18萬元，獲買家以580元承接，呎價約15,263元，原業主於2019年6月購入上址，當時作價600萬元，持貨逾3年帳面蝕20萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層G室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，放盤3個月，獲買家零議價下以720萬元承接，呎價約14,634元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山曉峯灣畔1座高層B室，實用面積約684方呎，三房間隔，享海景，放盤3個月，叫價930萬元，以917萬元沽出，呎價約13,406元，原業主於2011年1月購入，當時作價275.9萬元，持貨約12年帳面獲利641.1萬元。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城28座室高層D單位，實用面積約688方呎，三房設計，獲買家以916.8萬元購入，呎價約13,326元，原業主於2019年以880萬元購入，持有該物業滿3年帳面獲利36.8萬元，期內物業升值逾4%。

●中原吳日榮指，大埔新峰花園3座高層D室，實用面積約883方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,200萬元，其後減至1,080萬元，議價後以980萬元易手，累減220萬元，呎價約11,099元，新買家為同區換樓客。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角朗濤9B座低層E室，實用面積約379方呎，一房間隔，開價約678萬元，議價50萬元，終以628萬元成交，呎價約16,570元，原業主於2019年8月以約590萬元購入，持貨逾3年帳面獲利38萬元，期內物業升值逾6.4%。

●利嘉閣黃靜顏稱，粉嶺瑞柏園3座高層A室，實用面積約721方呎，三房間隔，連面積約590方呎天台，望公園景，以約880萬元放售，近日逐步下調叫價，累減約80萬元，以約800萬元連一個車位成交，呎價約11,096元。

●美聯趙智敏指，元朗尚悅11座低層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，新買家為區內投資客，見屋苑樓齡較淺，有裝修可即時放租，議價60萬元，以730萬元成交，呎價約10,977元，原業主於2019年以約660萬元購入，帳面獲利約70萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑L座高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內客原先居住的單位空間不足，決定「細換大」，已補價自由市場以558萬元購入上址自用，呎價約10,072元。

●中原呂宗霖稱，2月份荃灣區睇樓量相比1月大增三成，荃景花園4座高層D室，實用面積約362方呎，兩房間隔，日前以460萬元放盤，經議價後，共減25萬元或約5.5%，放盤不足一星期，便以435萬元沽出，呎價約12,017元，買家為同區上車客。

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