藍籌屋苑排隊蝕　太古城三房輸155萬甩貨　新都城鬆綁損手沽

全面通關後首個周末，二手交投持續增多，但樓價未見有支持，鰂魚涌太古城連續3個月都錄蝕讓，三房單位不足4年帳面蝕155萬元。

中原莊劍嵐表示，上述富山閣低層G室，實用面積約684方呎，去年9月以1,250萬元放售，獲區內用家以1,133萬元承接，呎價約16,564元。原業主於2018年9月以1,288萬買入，期內帳面貶值約12%。

藍籌屋苑「排隊」蝕讓。美聯黃少明稱，將軍澳新都城3期2座低層H室套三房戶，實用面積約631方呎，1月中開價880萬元，減至848萬元沽出，呎價約13,439元，原業主於2020年初購入，約3年帳蝕57萬元。

周末期間交投增多，中原表示，10大屋苑過去兩日錄24宗買賣，連續8周錄雙位數，按周升約9.1%，期內沙田第一城及荔枝角美孚新邨各錄5宗最旺。

二線屋苑情況相若，青衣海欣花園連續兩日都錄買賣，全屬損手個案。美聯李貫甡指，屋苑2座中層B室兩5戶，去年3月放盤，累減140萬元，昨日售680萬元，呎價約14,079元，原業主持貨不足5年，帳面蝕53萬元。同屋苑1座中層戶市傳賣648萬元，約4年帳面貶值逾10%。

市場消息透露，紅磡啟岸一個中層實用面積約276方呎單位，市傳售550萬元，約4年帳面貶值約14%，項目2月連錄跌價成交。