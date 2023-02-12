【愈拍愈低】銀行一次推拍15住宅涉3.7億　部分低估價逾3成

樓市交投氣氛轉好，有銀行趁機將約15個銀主物業一口氣透過拍賣出售，包括豪宅及中小型住宅單位，涉及推拍金額合共近3.7億元，部分物業開價較估價低逾三成。

環亞物業拍賣於下周推拍約51項物業，佔約30個為銀主盤，其中約一半由一家銀行放售，包括港島南區大潭雅栢苑B座低層1室，實用面積約2,113方呎，連兩個車位，開價7,000萬元翻拍，較之前低700萬元，呎價約33,128元，推拍價較銀行網上估價低約1,241萬元或約15%。另中半山君珀複式B室，亦減價1,500萬元，以9,000萬元翻拍，呎價約37,625元。

天宇海低估值31%開拍

同批物業亦包括上車盤，如馬鞍山天宇海2A座中層C室，實用面積約670方呎，開拍價570萬元，呎價約8,507元。開價較銀行估價低約256萬元或約31%。原業主於2021年以約990萬元買入。另天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層B室，實用面積約633方呎，開價490萬元，呎價約7,741元，較估價低約84萬元或近15%。

此外，忠誠拍賣本周三推出約12項物業，其中，將軍澳日出康城LP6第1座連天台銀主單位減價180萬元，以1,800萬元推拍，呎價約13,626元，較估價低約33%。

黃開基拍賣行同日推拍約15項物業，包括火炭居屋穗禾苑D座高層8室，實用面積約550方呎，開價440萬元，呎價約8,000元，較銀行估值低近8%。