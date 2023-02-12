中原：1月商舖租務成交金額按月升逾2成

受兩地通關消息刺激，香港整體工商舖市場氣氛回暖，中原(工商舖)資料統計，1月共錄約1,169宗租賃個案，成交金額約7,953萬元，涉額較去年12月上升近兩成，其中，商舖租務價量齊升，表現較佳，上水區連續兩個月錄雙位數成交，為近年罕見。

該行董事總經理潘志明表示，1月商舖反彈力度最為明顯，期間商舖物業市場共錄約265宗租賃成交，對比2022年12月上升約2.7%，成交金額則錄約3,089萬元，按月急升逾兩成。

資料顯示，上水12月及1月均錄得13宗成交，較過去按月單位數字的成交宗數明顯上揚，而2月份首9日亦錄已約6宗成交。

上水新康街20號地下連入則閣樓，地舖面積約1,000方呎，閣樓面積約800方呎，市傳獲零售商以月租約9.5萬元承租。據了解，原業主早前以每月約8萬元招租，獲多間零售租客洽租，故新租金較其意向月租高出約18.7%。

潘續指出，整體工商舖租賃市場出現量跌價升的局面，1月工商舖租賃市場成交量雖較去年12月微跌約7.2%，但總成交金額則按月回近兩成。至於兩項數字分別按年同期少約33.8%與約30%，主因受新年假期效應影響。

而3個範疇中，工廈及商廈按月租賃成交量均見下滑，幅度介乎10%左右，相信是由於正值新年檔期，不少廠家或實業家租客提早返回內地或到海外旅行度歲有關。

潘分析，隨着疫情漸穩，加上通關效應，香港已邁向復常之路，不少企業及商戶看好經濟前景，已加快步伐趕在市況全面回升前入市，帶動租賃需求有所上升。例如，日本大型連鎖雜貨店擴充步伐不斷，新近以月租約22萬元承租荃灣如心廣場2座25樓1至2室，涉及面積約10,418方呎，平均呎租約21元。

資料顯示，原租客為成衣製造商，舊月租約21.8萬元，對比下輕微增長約0.9%。