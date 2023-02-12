新盤周末錄82宗成交　交投量連升3周

全面通關後首個周末，新盤交投量顯著增加。一手市場於周六及周日(11、12日)合共錄得約82宗成交，交投量連升3周，為近4月個月以來的周末高位。

●將軍澳海茵莊園單日連沽9伙

●西南九龍維港滙兩日吸金逾1.2億元

信置執行董事田兆源表示，全面通關後首個周末，一手市場氣氛持續改善，集團旗下項目周末共沽出10伙，預期旺勢持續。

●粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日沽出22伙

●堅尼地城KENNEDY 38特色戶呎價約30,638元

●旺角利奧坊‧壹隅月內累沽20伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房637萬元沽

●沙田星凱‧堤岸連沽3伙 共涉4,537萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(12日)沽出3伙，共涉4,537.6萬元。當中，2座18樓C室，屬實用面積850方呎的三房單位，成交價1,872.3萬元，呎價約22,027元。

●啟德澐璟三房4,317萬元招標沽出

●長沙灣睿峰三房售1,452萬元

鼎珮集團的長沙灣睿峰，周末(11及12日)共錄得3宗成交，共涉3,860.3萬元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出的3伙成交價介乎992.4萬至1,452.5萬元。當中，東翼32樓A室，為實用面積639方呎的三房戶，成交價1,452.5萬元，呎價約22,731元。

發展商表示，該盤於本周末錄得逾400組客人參觀示範單位，參觀客戶以外區客為主，九龍區佔最多超過五成，其餘新界及港島區各佔二成半。