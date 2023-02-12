新盤周末錄82宗成交 交投量連升3周
2023年02月12日 21:32
東網電視更多新聞短片
全面通關後首個周末，新盤交投量顯著增加。一手市場於周六及周日(11、12日)合共錄得約82宗成交，交投量連升3周，為近4月個月以來的周末高位。
●將軍澳海茵莊園單日連沽9伙
以現樓形式重推餘貨的九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周日(12日)通過先到先得及價單形式發售36伙，最終即日沽出9伙，包括1伙開放式戶及8伙一房戶，實用面積由203至321方呎，成交價由470.4萬至629萬元，呎價由18,951元起。該盤本月至今暫沽32伙，吸金逾1.8億元。
●西南九龍維港滙兩日吸金逾1.2億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周六及周日(11、12日)連錄7宗成交，吸金逾1.2億元。上述單位成交價介乎1,188.3萬至4,380萬元，呎價由24,250至39,072元。
信置執行董事田兆源表示，全面通關後首個周末，一手市場氣氛持續改善，集團旗下項目周末共沽出10伙，預期旺勢持續。
●粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日沽出22伙
一手市場成交量持續增加，個別上車盤頻頻錄得承接。恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列項目，於周六及周日(11、12日)共錄22宗成交，吸金逾1億元。最新售出的單位成交價介乎336.47萬至687.27萬元。當中，第3期ONE INNOVALE-Cabanna的D座10樓7室，實用面積339方呎，一房連衣帽間間隔，成交價489.69萬元，呎價約14,445元。
●堅尼地城KENNEDY 38特色戶呎價約30,638元
由新鴻基地產(00016)、會德豐地產及恒基地產(00012)聯合發展位於堅尼地城KENNEDY 38，最新售出2樓C室特色戶，屬實用面積309方呎的一房單位，連204方呎平台，成交價946.71萬元，呎價約30,638元。
●旺角利奧坊‧壹隅月內累沽20伙
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，本月至今暫沽20伙，總成交金額逾1.3億元。當中有5伙為今(12日)所錄得，成交價介乎495.85萬至1,132.1萬元。包括1座26樓A室，實用面積447方呎，兩房連儲物室，成交價1,132.1萬元，呎價約25,327元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房637萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周日(12日)沽出6A座1樓B3室，實用面積449方呎，兩房連儲物室間隔，成交價637.73萬元，呎價約14,203元。
●沙田星凱‧堤岸連沽3伙 共涉4,537萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(12日)沽出3伙，共涉4,537.6萬元。當中，2座18樓C室，屬實用面積850方呎的三房單位，成交價1,872.3萬元，呎價約22,027元。
●啟德澐璟三房4,317萬元招標沽出
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周日(12日)錄得8座10樓B室的成交，單位實用面積1,185方呎，三房間隔，連1個車位以4,317.3萬元成交，呎價約36,433元。該盤由去年底開售至今，累沽53伙，吸金逾26億元。
●長沙灣睿峰三房售1,452萬元
鼎珮集團的長沙灣睿峰，周末(11及12日)共錄得3宗成交，共涉3,860.3萬元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出的3伙成交價介乎992.4萬至1,452.5萬元。當中，東翼32樓A室，為實用面積639方呎的三房戶，成交價1,452.5萬元，呎價約22,731元。
發展商表示，該盤於本周末錄得逾400組客人參觀示範單位，參觀客戶以外區客為主，九龍區佔最多超過五成，其餘新界及港島區各佔二成半。