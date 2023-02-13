東方日報B1：俄烏戰快一年　全球經濟未脫險

【俄人才外企離城】

距離俄烏戰爭爆發一周年尚餘11日，俄羅斯及烏克蘭經濟固然已受重挫。面對歐美制裁，俄國大打「能源牌」反制，一度令歐洲陷入嚴峻的能源危機。幸而全球能源供應鏈展現出意料之外的韌性，加上這個冬季天氣異常和暖，助歐元區上季避過經濟衰退。不過，俄烏戰爭尚未見盡頭，全球能源與糧食供應的陰霾難消，且國際地緣政治局勢不穩，涉及金融與能源的制裁與反制，更不利疫後世界經濟復甦，甚或增加通脹甚至滯脹的風險。

雖然歐洲乃至全球經濟已逐漸消化俄烏戰爭的影響，惟曠日彌久的戰事始終對雙方帶來沉重經濟壓力，烏克蘭去年國內生產總值(GDP)料跌三成；俄羅斯表面上經濟損失雖較低，但去年亦面臨3.35萬億盧布（約3,717億港元）預算赤字。更重要是，大量跨國企業撤離，加上俄國人為逃避兵役出走，人才、資金、技術不斷外流，長遠恐令俄國經濟難以翻身。

從數字來看，俄國經濟表現雖遠勝烏克蘭，料去年經濟僅倒退約2.5%，但實際情況未必如此，因其正面臨嚴峻的人口及資金外流。耶魯大學管理學院旗下首席執行官領導力研究所(CELI)統計顯示，截至周日，共有1,161家企業已減少在俄國業務或完全退出當地市場。

CELI追蹤1,535家跨國企業的數據顯示，目前依然堅持完整保留俄羅斯業務的企業僅餘210間，當中包括41家中國企業；另亦有歐洲企業留守俄羅斯，其中法國企業佔23家，德企有18家，惟多數只屬於民用的低技術、低附加價值產業。

制裁令影響下，由西方技術主導的高科技產品被限制流入俄國，特別是半導體領域，這現象也加深俄國與中國的貿易合作。國際金融協會(IIF)統計顯示，來自中國(包括經香港轉口)的半導體，去年佔俄國整體半導體進口額約40%。整體而言，俄國去年的兩大貿易夥伴是中國及土耳其，雙邊貿易額分別按年增28%及84%。

值得留意是，俄國已將今年國防預算提高到接近4.98萬億盧布。同時，俄國今年「國內安全」支出預算達4.42萬億盧布，按年增50.1%。兩者支出預算共約9.4萬億盧布，相當整體預算開支近三分之一。分析更指俄國正削學校、醫療、道路建設預算，恐續削弱經濟動力。

事實上，俄烏戰爭下，出逃俄國的不只是外企，還有大量俄國人，當中年輕、富裕和受過良好教育的階級佔高比例。俄國去年常駐人口(僅計算俄國公民)減少55.53萬人，其鄰國格魯吉亞的民間組織推算，迄今有130萬名俄國人逃往格魯吉亞，當中30萬人選擇留在格魯吉亞，受惠勞動力與財富流入，去年格魯吉亞經濟料有雙位數增長。另有不少俄國資金透過空殼公司、加密貨幣等途徑外逃阿聯酋和杜拜等地。

【烏GDP恐冧三成】

俄烏戰爭，對兩國的一大影響，就是債務違約及經濟增長斷纜。誠如烏克蘭經濟部長Yulia Svyrydenko坦言，基於戰爭的緣故，去年該國「遭受了歷史上最大的損失和破壞。」她估計，當地GDP在去年倒退30.4%。根據世界銀行數據，2021年烏克蘭的GDP為2,000.9億美元，意味其今年經濟損失達到608.27億美元(約4,744億港元)，直指近期來自俄羅斯的導彈襲擊「繼續給商業情緒和經濟活動帶來壓力。」

事實上，戰爭下作為全球「糧倉」之一的烏克蘭，農地等生產力遭到破壞、勞動力流離失所，糧食出口產業重挫，從而令經濟產值大跌。

按歐盟去年第三季估計，重建烏克蘭的成本高達3,490億美元（約2.72萬億港元），是烏克蘭戰前經濟規模的1.5倍之多，加上去年第四季以來全球通脹持續高企，相信實際成本更高。

此外，國際信貸評級機構穆迪最新就將烏克蘭的主權評級從「Caa3」下調至「Ca」，評級展望則從「負面」調整為「穩定」。穆迪指出，俄烏戰爭持續，增加烏克蘭債務可持續性的風險，雖然國際社會提供大量財政支持，但預計戰爭將繼續令烏克蘭的公共財政等面臨沉重壓力。