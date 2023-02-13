周樂樂：市場有利好數據支持　關注數碼經濟產業鏈

回顧上周，A股重要指數收跌，成交量按周亦有所收縮，其中，上證收跌0.08%、深證收跌0.64%、創業板跌1.35%。申万一級行業中，16升15跌，其中，通信(+2.56%)、傳媒(+2.50%)、環保(+2.38%)領漲各板塊，有色金屬(-2.80%)、煤炭(-1.69%)、非銀金融(-1.19%)則領跌大市。數據上看，資金流入數字經濟產業鏈明顯，流出原材料、能源等傳統板塊，同時，市場資金開始關註消費與半導體等低位龍頭個股。

國內方面，上周最新公布通脹數據顯示，1月核心CPI按月小幅增加0.4%，雖然體現了疫情防控政策優化調整後，春節漲價效應的再現，但也看到，價格並未大幅上漲，因此市場擔心的疫後高通脹並未出現，相信未來政策仍有望繼續寬鬆。還有，最新的金融數據大幅超市場預期。筆者認為，1月份全面高出估計的社融信貸不止來源於政策驅動，需求的改善也確實存在，因此對於未來經濟的長期判斷，依然可以保持審慎樂觀的態度。具體增量的健康程度有賴於後續居民消費端及購房的實際修復情況，10日主要銀行信貸工作座談會釋放「總量要夠」「結構要準」「着力支持擴大內需」等信號，表明在需求呈明顯回暖前，央行依然會保持適當的寬鬆政策。行業方向，2月6日，中共中央、國務院印發了《質量強國建設綱要》，制定2025年和2035年兩個目標節點、提出高質量發展，新基建與國產化替代等方向將成為政策關注重點。

海外方面，美國聯儲局貨幣政策委員會多名官員陸續發表較為鷹派的言論，稱1月強勁的非農業就業增長可能會讓政策利率峰值超過預期水平。而數據顯示美國製造業繼續萎縮，經濟數據走弱，聯儲局或將維持加息25個點子，並在上半年可能結束加息進程。而歐洲則與美國放緩降息不同，歐洲通脹拐點尚未到來，歐央行管理委員會成員釋放言論稱加息仍將持續。可見海外市場的經濟依然承壓。

綜上所述，筆者認為，與國外通脹高居不下相比，國內通脹依然健康可控，因此國家政策有望繼續寬鬆，利好股市。當前居民消費價格上漲顯示出需求出現一定回暖迹象，但需正視經濟下行壓力依然存在，為了促進內需實現經濟復甦，貨幣政策方面可能將繼續維持寬鬆，因此未來政策走勢對股市而言或仍是利好。

具體操作策略上，可考慮輕指數重個股，把握數碼產業受政策扶持帶來的行情，以及互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回昇機會；同時，亦可開始留意在短期題材熱點炒作告一段落之後，把握短期調整較為充分的大消費(白酒、餐飲、旅遊)與尚未參與此輪春季行情的優質板塊的交易性機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂