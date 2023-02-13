港股黑期低水240點　油價上周累漲8%

●踏入亞洲時段，美匯指數微跌，至103.62；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.8221；美元兌日圓處131.58；歐元報1.0674，英鎊報1.2049。金價處1,863.43美元。布油報85.96美元，紐油報79.28美元。比特幣跌0.3%，至2.17萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水240點，失守兩萬一關。

●道指上周五(10日)收報33,869點，升169點或0.5%；標指報4,090點，升8點或0.22%；納指報11,718點，跌71點或0.61%。全星期計，上述三大指數分別累跌約0.17%、1.11%及2.41%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報21,033點，跌156點。

●2月恒生指數夜期上周五收報21,061點，跌171點，低水129點，成交19,553張。

●紐約期油上周五收報每桶79.72美元，升1.66美元或2.1%；布蘭特期油收報每桶86.39美元，升1.89美元或2.2%。全周計，紐油累計上漲8.62%，布油亦累升8.07%。

●紐約期金上周五收報每安士1,874.5美元，跌4美元或0.21%。

●英國富時100指數上周五收報7,882點，跌28點或0.36%；德國DAX指數報15,307點，跌215點或1.39%；法國CAC指數報7,129點，跌58點或0.82%。

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