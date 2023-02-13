太和控股兩附屬遭銀行索賠33億人幣　正尋求法律意見

根據索賠資料，據稱由錦州嘉馳訂立的擔保合同日期為2019年7月30日，當時錦州嘉馳並非公司的附屬公司，而是由戴永革間接控制的公司。集團透過於2021年4月完成的收購向戴永革收購錦州嘉馳的全部權益。根據集團就錦州收購事項之目的所取得的法律意見及從中國人民銀行徵信中心取得的企業信貸報告，於進行錦州收購事項時，上述錦州嘉馳的擔保未被披露。

公司得悉索賠銀行於中國向公司一間香港附屬公司錦凌提起訴訟索賠，據稱錦凌以廣州融智公共設施投資(亦為公司附屬公司)的全部股權為廣州融智提取銀行貸款提供質押。戴永革及位於中國的其他公司亦為上述訴訟索賠的被告。根據索賠文件資料，索賠銀行向相關被告索賠的總額約16億元。

根據索賠資料，據稱由錦凌訂立的質押合同日期為2019年3月7日，於提供質押及廣州銀行貸款時，錦凌及廣州融智並非公司的附屬公司，而是由戴永革間接控制的公司。公司透過於2021年4月完成的收購向戴永革收購錦凌及其附屬公司廣州融智的全部股權。戴永革於廣州收購事項中以買方為受益人，提供承諾，倘廣州銀行貸款未能於廣州收購事項完成後成功重續，彼將不可撤銷地履行彼在該承諾項下的個人義務，以償還應付索賠銀行的所有款項。

公司已聘請中國法律顧問就上述訴訟索賠提供意見。公司、錦州嘉馳及錦凌保留彼等對戴永革及其他相關人士可能擁有的所有權利及補救措施。集團目前於所有重大方面如常進行業務營運。