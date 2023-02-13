港股兩萬一關爭持 REITs及地產股受壓 滙豐跌逾1%

港股早段急挫近400點後有買盤趁低吸納，恒生指數跌幅一度收窄至不足200點，暫於兩萬一關爭持。國企指數跌50點；科技指數跌40點，主板成交330億港元。

大型科網股跌勢回順，美團及小米集團曾倒升，暫跌0.2%及0.4%。騰訊及網易跌1.2%；阿里巴巴跌1.4%；京東集團跌2.4%。

領展供股震撼市場，股價急挫12%，是表現最差藍籌，並拖累其他REITs及地產股。新世界發展跌7.5%；恒基地產跌5.1%；新鴻基地產、信和置業及九龍倉置業跌2.4%至2.6%。置富產業、冠君產業、泓富產業及富豪產業及越秀房產跌幅介乎2.6%至3.3%。

金融股跌勢持續，招商銀行跌2.5%；中國平安跌1.7%；滙豐控股跌1.3%；友邦保險跌0.9%；建設銀行跌0.6%；香港交易所跌0.5%。

【09:21】港股插穿兩萬一關 科網股領跌 滙豐跌逾1%

港股連日下跌，失守兩萬一關。恒生指數跌280點或1.32%，報20,910點；國企指數低開85點或1.2%，報7,040點；科技指數跌74點或1.71%，報4,287點。

大型科網股領跌，京東集團跌4.7%；阿里巴巴跌2.9%；百度跌2.8%；美團及小米集團跌2.1%；網易跌1.9%；騰訊跌1.1%。

金融股隨大市向下，滙豐控股跌1.7%；招商銀行跌0.8%；友邦保險及香港交易所跌0.6%；中國平安跌0.4%；建設銀行跌0.2%。

領展房產基金建議折讓近3成供股，復牌應聲下挫近15%，開市報53.4港元。