李偉傑：百勝中國值得關注　業務加速擴張把握經濟復甦機遇

在開店的擴張上，去年第四季度，國家在12月防疫政策進行大幅調整，公司把握機會在第四季度淨新增538家門店，創下新紀錄，全年都合共新增1,159家門店，並同時保持健康的新店回報率，變相為未來拓展帶來良好增長空間。

除門店持續保持快速增長的步伐外，百勝中國同時以靈活的供應鏈進行大規模採購，以利好產品開發和創新，成效顯現。其中，過去三年，公司物流中心由29個增加至33個，每個省份可以更好地自給自足，而公司的雲庫存中心，可以實時進行銷售預測和智能庫存補貨，有助維持良好的供應及減少浪費，提升毛利。

此外，公司數字化和外賣持續驅動成長，透過投資數字化和自動化，務求提升營運透明度和效率。2022年底，肯德基及必勝客總會員數目由2021年同期3.6億增長至4.1億，全年會員銷售佔比約62%。數字化方面，肯德基及必勝客數字訂單收入全年佔比89%，按年增長3點子，2022第四季佔比90%，同比增2點子。外賣增長率亦呈增長趨勢，肯德基及必勝客外賣銷售全年佔比39%，同比增長7點子，2022年第四季佔比45%，同比增10點子。

隨着內地疫情防控進入新階段，內地逐步推向「復常」，預料對整體中國經濟活力及零售餐飲股份帶來巨大利好作用，基於靈活、充滿適應能力的運營，百勝中國絕對可提高一線。分析機構預計，中國經濟恢復，百勝中國今年利潤將增長63%，前景看俏。走勢上，百勝中國股價近月成交額活躍，上周五(10日)股價創10日新高，收報479港元，股價沿着20天線和50天線反覆向上，看好的投資者可於460至470港元水平分注吸納吸納作中線部署，中線目標550港元，防守位置在420港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)