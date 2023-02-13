【高盛推介】騰訊回調整固　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股股價連日於370至390港元水平之間橫行整固，上周四(9日)曾出現突破，唯及後再度回吐，周一(13日)早上下試376.6元低位後靠穩。現跌幅收窄，報379元，跌約1.1%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五共錄得約1.98億元資金流入。淡倉則連續4日錄得流入，4日合共約1.7億元。

騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿7.6倍，活躍條款。

騰訊購12764，行使價456.04元，2023年5月2日到期，實際槓桿10.3倍，市場上少數5月份到期兼能提供10倍槓桿的條款。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿7倍，中年期、輕微價外。

騰訊牛69141，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率19倍，市場上最高槓桿熊證。

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