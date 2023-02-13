【向世界錢進】澳洲通脹激　居民嘆息

澳洲央行上周舉行今年首次議息會議，一如預期上調該國指標利率0.25厘。隨着近日公布的澳洲去年第四季消費物價指數(CPI)創下32年新高，央行仍要繼續努力抑制通脹，未來數月內需要進一步加息，勢削弱市民消費意欲。

【上季物價飆7.8%創卅年高 央行揚言再調高利率】

目前澳洲的指標利率已上調到3.35厘的逾10年高位。另一邊廂，當地通脹率卻出乎意料地加劇升溫，上季CPI按年升7.8%，為1990年以來最高；按季亦升1.9%。單計去年12月，CPI按年升幅更加快至8.4%。

【旅遊住宿費急增成推手】

隨着人們生活復常，旅遊業成為上季通脹的一大推力。澳洲統計局指，當地人的出行需求增加，特別是在聖誕假期期間，導致假期旅行支出與機票價格錄得較顯著漲幅，且升幅明顯高於往年的第四季。

數據顯示，澳洲境內假日旅遊和住宿相關費用價格按季升幅最大，達13.3%，國際旅行支出期內增加7.6%，電力成本亦急增8.6%。而與一年前比較，能源、食品及住屋成本繼續推升澳洲通脹，其中，住屋成本按年飆10.7%、食品和非酒精飲料價格上漲9.2%。

另外，新樓價格按季上升1.7%，相對於近幾個季度升幅有所放慢，反映建材成本壓力有所緩解，以及市場對新住宅建設的需求放緩。不過，整體而言，澳洲的住屋成本依然高企，食品通脹與能源成本繼續為普羅大眾構成財務上的壓力。

分析指，市場低估了澳洲的通脹情況，澳洲央行早前認為通脹開始降溫而放緩加息步伐，亦是誤判了經濟形勢。如今通脹再創超過30年高位，已迫使澳洲央行重新收緊貨幣政策。

【兩大超市食品價年升9%】

一般普羅大眾對食品價格升幅感受最深，其中，超市的商品價格變化具較高參考性。投行瑞銀的分析師團隊追蹤了澳洲兩大超市Woolworths和Coles的6萬多種商品價格，發現兩大超市售賣的食品價格在去年第四季度加速上漲，按年平均升幅達9.2%。

當中，以乳製品和肉類為主導的新鮮食品在各商品類別中加幅最大，去年第四季的價格按年升9.6%，較前一季的9%水平高。此外，乾貨食品的價格上季增幅為9%，比去年第三季7.8%的升幅有所提高。市場預期，受生產商面臨成本上升壓力影響，乾貨價格上升趨勢料會持續至今年6月。

就個別食品而言，與一年前相比，乳製品價格在去年第四季升了14%，其中芝士的價格飆升24%，牛油價格上漲18%，牛奶升14%。肉類的價格與同期比較上升了10%，其中豬肉價格漲16%，羊肉升10%，牛肉和雞肉價格也分別上漲了8%和6%。至於蔬果價格的變化不一，其中藍莓價格升4%，蘑菇上漲4%，番茄價格則下降13%。

在通脹高企和息率趨升的情況下，不少市民被迫縮減生活開支。當地調查顯示，去年12月的消費者支出下跌0.3%，當中零售支出下降0.9%。

【加息衝擊 樓價去年跌幅嘯後最大】

息口上升除了削弱消費意欲外，對樓市亦會帶來重大衝擊。房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲樓價去年下跌5.3%，創下2008年金融海嘯以來最大全年跌幅，同時終結連續3年升勢。

●悉尼冧12% 阿德萊德硬淨

截至去年底，澳洲全國樓價中位數為70.86萬澳元（約384萬港元）。8大城市中，以悉尼去年樓價下跌12.1%的幅度最大，去年底的平均樓價為100.94萬澳元（約548萬港元）；其次為墨爾本，同期樓價跌8.1%，樓價中位數降至75.27萬澳元（約408萬港元）。然而，阿德萊德、達爾文、珀斯的樓價均做好，去年全年分別升10.1%、4.3%和3.6%。其中，達爾文的樓價中位數為8大地區中最低，報50.67萬澳元（約275萬港元）。

澳洲央行於去年5月開始加息，把指標利率由0.1厘累加至目前的3.35厘，央行在上周的議息會議更提出未來幾個月需要進一步加息遏抑通脹，為當地樓市前景添上陰霾。不過，有分析指出，澳洲移民和留學生的住屋需求開始上升，單位供應追不上需求，有利支持澳洲樓市在今年稍後時間回升。

●中國買家今年料回流

隨着內地重新對外開放，有海外置業意向調查顯示，內地買家在2023年可能投入約48億澳元（約260億港元）購買澳洲物業，即按年翻一倍。

分析指，隨着3年多的疫情消散，中國人可重新親赴海外買樓，他們對海外房地產市場的投資開始復甦，愈來愈多中國買家飛往澳洲睇樓。房地產業人士預期，中國資金湧入，可能會讓目前疲軟的澳洲樓價止跌回升。